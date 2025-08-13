Investigados en Valladolid por suplantar identidad en pruebas teóricas para recuperar el carné de conducir

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a dos personas que suplantaron su identidad con motivo de la realización de las pruebas para la obtención y recuperación del permiso de conducción, en la modalidad de recuperación por pérdida de vigencia las pruebas teóricas de la DGT

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de julio, en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid. Durante la realización del examen, agentes de la Guardia Civil identificaron a un varón de 31 años, que mediante la presentación de un Documento Nacional de Identidad dubitado o ilegal, realizaba las pruebas suplantando a otro varón de 27 años y que carecía de permiso de conducción por pérdida total de los puntos asignados.

Por tales hechos, se ha procedido a la instrucción de las correspondientes diligencias por un supuesto delito de falsedad documental, motivo por el que han sido investigados los dos implicados, suplantador y suplantado, y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valladolid, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.