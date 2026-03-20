Investigan a un hombre en Palencia por maltrato animal al sacrificar a su propio perro tras atacar a otro

Maltrato animal - GUARDIA CIVIL
PALENCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre como supuesto autor de un delito de maltrato de animales domésticos, tras haber sacrificado el misma a su perro de raza potencialmente peligrosa, después de que éste atacara a otro can.
Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido tras tener conocimiento de que el animal ahora fallecido atacó a otro perro al que provocó la muerte.
En el marco de las actuaciones, los agentes han contactado con el propietario del perro atacante, quien ha informado de que había sacrificado al animal.
El dueño no ha podido aportar un certificado veterinario del fallecimiento, ya que ha asegurado que fue él mismo quien lo sacrificó y, posteriormente, lo enterró.
Ante estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigar a esta persona por un supuesto delito de maltrato animal.