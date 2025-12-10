Investigan una nueva agresión grupal a otra menor en Miranda de Ebro (Burgos)

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga una nueva agresión grupal a otra menor en Miranda de Ebro (Burgos) que se suma a la registrada en la jornada del pasado viernes, 5 de diciembre, por otra niña a la salida de sus clases de tenis.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, la nueva presunta agresión se produjo en parecidas circunstancias a la del viernes, aunque en este caso los hechos se remontan al 12 de octubre, por lo que la Policía Judicial de Miranda de Ebro está realizando las investigaciones pertinentes en el entorno del centro educativo, las familias y los grupos de personas relacionadas con la menor.

Según las fuentes consultadas, la agresión a esta menor se produjo en un parque "muy céntrico" de la ciudad del Ebro. El caso está denunciado y se encuentra en el Juzgado de Menores. Sin embargo, al tratarse de menores, en algunos casos de edad "no imputable", serán los magistrados que se encargan del caso de conducir las diligencias.