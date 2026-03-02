Investigan a una persona y una empresa de Segovia por vertido incontrolado al río Pirón

Agenstes de la Guardia Civil investigan a una persona y a una empresa por vertidos incontrolados al río Pirón. - SUB GEBNO EN SEGOVIA

SEGOVIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, a través del Seprona de la Comandancia de Segovia, en colaboración con el Juzgado de Cuéllar (Segovia), la CHD y la Junta, están investigando a una persona y a una empresa dedicada al tratamiento de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras detectarse un vertido incontrolado de aguas residuales industriales al río pirón.

La operación, denominada 'Ammonium', se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un posible vertido irregular procedente de la estación depuradora de la industria investigada.

Al llegar al lugar, se observó que las instalaciones se encontraban encharcadas por una sustancia espumosa y que uno de los depósitos rebosaba de forma continua, por lo que están vertiendo directamente al terreno.

Fuera del recinto industrial, en la zona de servidumbre y policía del río Pirón, se localizó un amplio empantanamiento de la misma sustancia sobre un terreno sin impermeabilizar, que llegó a alcanzar el cauce del río, que en ese momento permanecía seco salvo por el caudal generado por el propio vertido.

El agua presentaba una coloración oscura y formaciones de costra, mientras que aguas abajo se apreciaba un tono grisáceo y restos grasientos adheridos a las márgenes.

Ante estos indicios, agentes del Seprona y personal de la CHD inspeccionaron el área afectada y tomaron muestras de agua y suelo, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y al Laboratorio de Aguas del organismo de Cuenca.

Los análisis confirmaron que los parámetros del vertido superaban ampliamente los límites autorizados, acreditándose un riesgo para el m