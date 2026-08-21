Investigan posibles disparos tras el hallazgo de casquillos en la zona sur de Ávila

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ÁVILA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local han localizado restos de casquillos tras un aviso por posibles detonaciones registrado sobre las 1.30 horas de este viernes en la zona sur de Ávila, en un suceso del que no consta que haya habido personas heridas.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, los agentes recogieron proyectiles para su posterior análisis. Tras registrarse el incidente, las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo preventivo de vigilancia en la zona durante toda la noche con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir posibles nuevos altercados.

Por otro lado, durante la tarde del pasado jueves, sobre las 17.30 horas, las fuerzas policiales intervinieron en otro aviso por una pelea en la vía pública, un suceso que tampoco ha dejado heridos.