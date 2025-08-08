Investigan el robo de cable de cobre para iluminación en las inmediaciones de los anexos del José Zorrilla

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan el robo de cable de cobre para lo que será la nueva acometida en el Estadio José Zorrilla y los anexos, tal y como ha informado la Cadena Ser.

Los hechos se produjeron en la madrugada del jueves y ya se ha presentado la pertinente denuncia. De momento, Policía Nacional no da más detalles al estar en curso las pesquisas para identificar a los autores, explica el cuerpo de seguridad a Europa Press.

El robo no afecta "en nada" el funcionamiento del Real Valladolid, según confirman desde el club.