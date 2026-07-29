Las invitaciones para el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla en Valladolid se repartirán desde el lunes

Cartel del concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS), que tendrá lugar el viernes día 7 en el patio de San Benito. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid comenzará el próximo lunes, 3 de agosto, con el reparto de invitaciones para el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS), que tendrá lugar el viernes día 7 en el patio de San Benito.

La actuación, que comenzará a las 22.00 horas (apertura de puertas 30 minutos antes), será el colofón a la tercera edición del Meeting JOSS, un encuentro orquestal de que reúne durante varios días a un centenar de jóvenes instrumentistas, seleccionados mediante audición, para preparar conjuntamente un repertorio sinfónico bajo la tutela de profesores y directores especializados.

En esta ocasión, y bajo la batuta de Michael Thomas, la formación interpretará la Sinfonía número 5 de Mahler, una partitura monumental considerada una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico siglo XX por "su fuerza expresiva, su intensidad emocional y una extraordinaria complejidad orquestal", que incluye el célebre Adagietto.

El acceso será gratuito con invitación, disponibles en la Casa Revilla desde el próximo lunes, 3 de agosto, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, con un máximo de dos por persona, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso de no haberse repartido todas las invitaciones, se permitirá la entrada libre al recinto hasta completar el aforo.