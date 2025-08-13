El IPC sube al 2,7% en CyL en julio, igual que la media y tres décimas menos que el mes anterior

Archivo - Una mujer compra en una charcutería en un mercado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,7 por ciento en Castilla y León en julio en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena dos meses de subidas en Castilla y León. En términos mensuales, la inflación en Castilla y León disminuyó un 0,3 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8 por ciento.

Donde más subieron los precios en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,1 por ciento más que en julio de 2024 (+2,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3 por ciento más (+0 puntos); restaurantes y hoteles, un 4 por ciento más (+0 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,5 por ciento más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,2 por ciento (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,2 por ciento (+0,2 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1 por ciento en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7 por ciento.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5 por ciento), Comunitat Valenciana (3,2 por ciento) y Extremadura (3,2 por ciento). En el lado contrario se situaron Murcia (2 por ciento), Canarias (2,2 por ciento) y La Rioja(2,3 por ciento).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8 por ciento), Baleares (+0,7 por ciento) y Asturias (+0,6 por ciento) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3 por ciento) Castilla - La Mancha (+0,3 por ciento) y Murcia (+0,3 por ciento).

