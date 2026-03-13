El IPC sube cuatro décimas en febrero y la inflación se mantiene en el 2,1%

Archivo - Precios en una frutería, a 11 de agosto de 2023, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,1 por ciento en tasa interanual en Castilla y León, dos décimas menos que en España que sigue en el 2,3 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es, junto con Canarias y Murcia, la quinta comunidad autónoma menos inflacionista del país con ese 2,1 por ciento. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las autonomías en febrero, Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (2,9%) y Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja las más bajas (2,0% todas).

Y en términos mensuales, los precios subieron cuatro décimas en Castilla y León, como en España, mientras que en lo que va de año han caído un 0,1 por ciento, (0,0 por ciento en el resto del país).