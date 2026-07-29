Irati Jauregui, estudiante de Fisioterapia en la UEMC, recibe una beca por su trayectoria académica

En el medio, Irati Jauregui, junto al rector de la UEMC, David García; el consejero delegado y vicepresidente de Fundación UEMC, Jesús Zarzuela; el director de Instituciones de CyL en Banco Santander, Rubén García, y el gerente de Banca, Santiago Álvarez. - UEMC

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Irati Jauregui Fajardo, estudiante de último curso del Grado en Fisioterapia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), ha recibido la Beca Santander Excelencia 360º, una distinción que reconoce su trayectoria académica, su implicación en la vida universitaria y su proyección investigadora en el ámbito del ejercicio físico y la salud.

Con una nota media de 9,167, Irati Jauregui ha construido una trayectoria académica vinculada a la investigación aplicada y a la mejora de la salud a través del ejercicio físico, según ha explicado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con un Máster en Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales, actualmente cursa el último año de Fisioterapia y el primer año del programa de Doctorado de la UEMC.

Su actividad investigadora se desarrolla en el grupo estratégico i+HEALTH de la UEMC en el marco de una Beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU24).

Su línea de trabajo analiza los efectos del ejercicio físico en personas con esclerosis múltiple, especialmente sobre variables clínicas y funcionales, con el objetivo de contribuir a optimizar la prescripción de ejercicio en esta población.

Su trayectoria investigadora comenzó en 2024, cuando una Beca de Colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional le permitió desarrollar una fase experimental con más de 40 personas con esclerosis múltiple.

Desde entonces, ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha obtenido una mención honorífica en un congreso celebrado en Brasil y cuenta con experiencia docente vinculada a la fisiología del ejercicio, ha detallado la UEMC.

Más allá de su actividad investigadora, Jauregui también ha mantenido una presencia activa en la vida universitaria, pues durante dos cursos fue representante de estudiantes y ha participado en cuatro Campeonatos de España Universitarios.

12.000 EUROS DE BECA

Dotada con 12.000 euros, la Beca Santander Excelencia 360º es una iniciativa de Banco Santander y la Fundación UEMC para reconocer el talento integral de los estudiantes.

La ayuda valora el rendimiento académico, pero también la implicación en la comunidad universitaria y la proyección en ámbitos como la investigación, la innovación, el deporte o el compromiso social.

Durante el acto de entrega, celebrado en el campus universitario, han estado presentes el rector de la UEMC, David García López; el consejero delegado y vicepresidente de la Fundación UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y el director de Instituciones Territorial de Castilla y León en Banco Santander, Rubén García Alija, así como el gerente de Banca Institucional Castilla y León en Banco Santander, Santiago Álvarez Santos.