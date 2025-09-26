Blanco destaca el crecimiento de Caja Rural de Zamora y celebra su "expansión"

ZAMORA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado el crecimiento experimentado por Caja Rural de Zamora y ha celebrado la expansión de la cooperativa de crédito hacia otros territorios de la comunidad y también fuera. La responsable autonómica ha realizado estas valoraciones en la atención a medios previa a la celebración de la gala de premios de la Fundación Caja Rural, que se ha celebrado este viernes en el recinto ferial Ifeza de Zamora.

En ese marco, Blanco ha remarcado que su presencia respondía no solo a su condición de vicepresidenta de la Junta, sino también a la de "cooperativista" de una entidad en la que lleva teniendo cuenta "30 ó 35 años". "Caja Rural de Zamora se ha ido transformando, representa a la provincia y la sentimos muy nuestra", ha advertido la vicepresidenta, que ha incidido en que "en una provincia rural y amplia, siempre está la espiga". "Lo que les pido es que, aunque se hagan mayores y sigan creciendo, continúen apostando por los zamoranos", ha remachado la dirigente política.

En el acto, también ha estado presente la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que ha remarcado la importancia de Caja Rural para el tejido productivo y que ha incidido en que la labor de la cooperativa de crédito "forma parte del crecimiento de la comunidad autónoma". En la misma línea, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha tildado de "honor absoluto" la invitación al acto de una empresa que "merece todo el apoyo".

En cuanto a las autoridades locales, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha indicado que los premios reconocen a empresas y asociaciones que hacen de la provincia "un lugar mejor", mientras que el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha elogiado a Caja Rural por tratarse de "una entidad muy volcada con la provincia".

Finalmente, el presidente de la cooperativa de crédito, Nicanor Santos, ha agradecido a los zamoranos que acompañan "de manera masiva" el proyecto de Caja Rural y ha lamentado la cancelación del concierto estrella del evento, el de Raphael, que ha sido suspendido por una gripe del artista: "De nuestra parte hemos hecho todo lo que hemos podido", ha asegurado Santos.

Los premios reconocen este año a la Guardia Civil, a la periodista Lucía Méndez, al presidente del CB Zamora, Gerardo Hernández de Luz, a la Asociación Para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana, a la romería de los Pendones de Fariza y al Banco de Alimentos de Zamora.