Isabel Durán toma posesión como magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.

BURGOS 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Derecho Penal de la Universidad de León (ULE), Isabel Durán, ha tomado posesión como magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Burgos y presidido por la presidenta del alto tribunal autonómico, Ana del Ser.

Isabel Durán fue elegida el pasado 18 de junio por el CGPJ para ocupar la vacante del turno de juristas de reconocido prestigio, producida por la jubilación del magistrado Ignacio de las Rivas, entre una terna de candidatos presentada por las Cortes de Castilla y León.

Tras prometer y tomar posesión ante la Sala de Gobierno del TSJCyL, Durán ha resaltado que asume esta nueva etapa profesional "con un profundo sentido de la responsabilidad" y ha anunciado que desempeñará sus funciones "con total independencia y dedicación, con rigor, con humildad, y con el mayor compromiso con la Justicia y el servicio público".

La nueva magistrada de la Sala de lo Civil y Penal ha destacado sus años de experiencia como docente e investigadora en la ULE y ha tenido un recuerdo especial para "las alumnas y los alumnos, de quienes tanto respeto y afecto he recibido y continúo recibiendo". "Ha sido un tiempo feliz en el que he compartido momentos inolvidables con compañeros y grandes amigos, a quienes por supuesto no dejo y con quienes espero seguir contando siempre", ha señalado.

Durán ha querido además agradecer a todas aquellas apersonas que le han prestado "apoyo y confianza" para acceder a esta plaza. "Gracias por creer en mí y por entender que tengo las cualidades necesarias para asumir una responsabilidad como esta; espero estar a la altura y no defraudar esa confianza", ha concluido.

INDEPENDENCIA Y EXCELENCIA

Por su parte, la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha dado la bienvenida a Durán, de quien ha destacado "su trayectoria profesional, marcada por el rigor, el conocimiento técnico y la perspectiva académica, sin duda la mejor garantía del valor que aporta a esta institución". "Ese bagaje en el ámbito universitario, sumado a tu experiencia en órganos judiciales, ofrece un valioso puente entre la teoría y la práctica, entre la reflexión académica y la aplicación concreta del Derecho", ha afirmado.

Del Ser ha expresado su satisfacción por el nombramiento de Durán y ha mostrado la certeza de que su incorporación "refuerza aún más el compromiso de este Tribunal con la independencia judicial, la excelencia jurídica y el servicio público". "Aunque nos está tocando vivir tiempos de grandes desafíos para el Estado de Derecho, quienes tenemos la responsabilidad de ejercer la función jurisdiccional lo haremos con la serenidad, la imparcialidad y la firmeza que la sociedad espera de nosotros", ha recalcado.

La presidenta del TSJCyL ha tenido además unas palabras de recuerdo para el anterior magistrado que ocupaba la plaza del turno autonómico, Ignacio de las Rivas, de quién ha ensalzado su "profesionalidad, entrega y compañerismo tras quince años de servicio en la Sala y una trayectoria ejemplar en la carrera judicial".