Íscar atiende las "preocupaciones" de los regidores de cuatro municipios durante una visita institucional

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha continuado su ronda de visitas institucionales por la provincia con una jornada de trabajo en los municipios de Muriel de Zapardiel, Lomoviejo, Fuente el Sol y Rubí de Bracamonte donde ha podido contemplar las inversiones realizadas por la institución provincial además de atender las demandas de los ciudadanos.

Estas visitas se enmarcan en la estrategia para "estrechar la colaboración con los ayuntamientos y dar respuesta a sus prioridades en materia de infraestructuras, servicios y desarrollo territorial, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos", detalla la diputación a través de un comunicado.

Entre las principales preocupaciones de los alcaldes se encuentran la vivienda, la apertura y la gestión del bar municipal y la restauración del patrimonio.

La jornada comenzó en Muriel de Zapardiel, donde el presidente recorrió las obras de mejora de la plaza del municipio, financiadas a través de los Planes Provinciales.

El alcalde, Agustín García, destacó el interés del municipio por ampliar estas actuaciones, con especial atención a la mejora del parque de entrada al municipio y la renovación de calles.

En lo que llevamos de legislatura (2023-2025), la Diputación ha destinado 219.553 euros al municipio, canalizados a través de los Planes Provinciales, Plan V, Fondo de Cohesión y otras líneas como emergencia energética, mejora de instalaciones deportivas y subvenciones urgentes.

El recorrido continuó en Lomoviejo, donde el presidente fue recibido por el alcalde, Ángel Vegas. Juntos visitaron la finalización de las obras de la tienda-bar del municipio, un proyecto financiado a través de la línea de ayudas al Comercio Rural, destinada a garantizar servicios esenciales en las zonas rurales.

Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de este establecimiento para la comunidad y realizó un llamamiento a encontrar a una persona o entidad interesada en asumir la gestión del local, con el objetivo de asegurar su funcionamiento y continuidad en beneficio de los vecinos. Además, durante la reunión de trabajo, el alcalde planteó la necesidad de disponer de una vivienda para atraer nuevos vecinos al municipio, con el fin de impulsar su desarrollo demográfico y asegurar el futuro del municipio, detalla la institución provincial.

Desde el inicio de la legislatura, la Diputación ha invertido 264.793 euros en Lomoviejo a través de diversas líneas de ayuda como el Fondo de Actividades y Servicios, Plan V, Fondo de Cohesión Territorial, Plan Territorial de Fomento a Medina del Campo y Comarca o el Plan de Libertad de Gasto.

En Fuente el Sol, el presidente, junto con la alcaldesa del municipio Consuelo Sánchez, ha visitado las obras realizadas con Planes Provinciales en el municipio, así como el arreglo de calles realizadas recientemente.

Durante la reunión de trabajo, la alcaldesa ha planteado la necesidad de disponer de un local municipal que pueda habilitarse como farmacia, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria de los vecinos y evitar desplazamientos a otros municipios.

Entre las distintas líneas de colaboración con los ayuntamientos, desde 2023 la Diputación ha dirigido 206.500 euros invertidos en diferentes subvenciones como el Fondo de Actividades y Servicios, Plan de Empleo Rural, Fondo de Cohesión Territorial, ayudas a actividades culturales, Plan V o Planes Provinciales.

MUROS DE LA IGLESIA

Por último, el presidente, ha visitado Rubí de Bracamonte, acompañado por la alcaldesa, Alexandra González, que le ha mostrado uno de los muros de la iglesia, recientemente restaurado con cargo a los Planes Provinciales, así como la depuradora municipal, ejecutada con financiación de la Diputación.

La alcaldesa ha trasladado al presidente la necesidad de habilitar un camino de acceso al punto limpio, que facilite su uso y mejore el servicio para los vecinos.

Desde el inicio de legislatura, la institución provincial ha concedido 209.950 euros a diferentes líneas de ayudas dirigidas a actividades culturales, material ocio y deportivo, arreglo de locales para mayores, Fondo de Cohesión Territorial, Plan V, Planes Provinciales o el Fondo de Actividades y Servicios.