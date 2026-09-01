Íscar destaca la "consolidación" de Crecemos como recurso "esencial" para garantizar oportunidades en el medio rural

Un momento de la intervención de Conrado Íscar. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la "consolidación" del programa Crecemos como un "recurso esencial para la conciliación y para garantizar oportunidades a las familias del medio rural".

Así lo ha señalado durante la inauguración de las XI Jornadas de Buenas Prácticas de este programa, que este año se desarrollan bajo el título 'Disciplina Positiva para Educadoras de la Primera Infancia' y reúnen a profesionales de los centros que lo desarrollan en la provincia.

El programa cuenta con la financiación de la Junta y la Diputación. En concreto, para 2027, la previsión del Acuerdo Marco contempla una aportación de 1.077.948 euros por parte de la Junta para las 36 unidades inicialmente previstas, a la que se suma la aportación de la Diputación, de 138.862,08 euros, a razón de 3.857,28 euros por unidad, señala la institución provincial a través de un comunicado.

En su intervención, Íscar ha valorado el "compromiso" de la Diputación con un programa que, desde su puesta en marcha en 2004, se ha consolidado como un "recurso fundamental" para las familias del medio rural, al facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y que contribuye a generar "oportunidades para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en los pueblos de la provincia".

Además, desde 2022 Crecemos es gratuito para las familias, que dejaron de asumir cuotas y matrículas, garantizando el acceso a este recurso con independencia de la situación económica de cada hogar, añade la información.

Durante el pasado ejercicio 2025, el programa atendió a 507 niños, por lo que consolida su crecimiento durante los últimos años y ha reforzado su papel "como uno de los principales recursos de apoyo a las familias del medio rural".

La Diputación puso en marcha el programa en 2004, mediante un convenio con la Junta y con la colaboración e implicación de los ayuntamientos participantes.

La evolución del programa "evidencia su crecimiento y consolidación". En 2011 contaba con 30 unidades y atendía a 321 niños, mientras que en 2025 alcanzó las 34 unidades y atendió a 507 menores. En la actualidad, Crecemos cuenta con 34 unidades distribuidas en 33 municipios, ya que Viana de Cega dispone de dos.

Está previsto que antes de finalizar 2026 se incorpore la unidad de Mota del Marqués. Además, existe una demanda pendiente para la puesta en marcha de una unidad en Bolaños de Campos, detalla la Diputación.

JORNADAS

Las XI Jornadas de Buenas Prácticas se desarrollan este año en torno a la Disciplina Positiva, con el objetivo de proporcionar a las educadoras herramientas que permitan favorecer relaciones basadas en el respeto, la conexión y la cooperación durante la primera infancia.

La formación está impartida por Bibiana Infante, psicóloga y entrenadora líder en Disciplina Positiva, y combina contenidos teóricos con actividades prácticas y dinámicas dirigidas a trasladar estos conocimientos al trabajo cotidiano en las aulas.

Durante las dos jornadas se abordan cuestiones relacionadas con el conocimiento de las necesidades de la primera infancia, la cooperación, el apego, el impacto del trauma, la empatía, el autocuidado, la relación con las familias y las herramientas para afrontar conflictos y favorecer la adquisición de habilidades en los niños y niñas.

En esta edición se han recibido 40 inscripciones correspondientes a profesionales de 25 unidades Crecemos, frente a las 21 unidades participantes en las jornadas celebradas en 2025, lo que refleja el creciente interés por esta iniciativa formativa.

Las Jornadas de Buenas Prácticas se celebran de manera ininterrumpida desde 2016 y se han convertido en un espacio de formación, encuentro e intercambio de experiencias para las profesionales que desarrollan su labor en los centros CRECEMOS.

A lo largo de sus once ediciones, las jornadas han abordado diferentes ámbitos relacionados con la atención y educación de la primera infancia, desde los recursos didácticos y la igualdad hasta las metodologías educativas, la educación emocional, la neuroeducación y las nuevas tecnologías, concluye la información.