Íscar destaca la solidaridad y entrega de las familias vallisoletanas que acogerán este verano a 37 niños saharauis

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la generosidad, cariño y entrega desinteresada de las familias de acogida que participan en la nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz', un proyecto que permitirá a 37 niños saharauis disfrutar durante los meses de verano de unas condiciones de bienestar alejadas de las altas temperaturas de los campamentos de refugiados.

Íscar ha recibido este martes en el Palacio de Pimentel a los niños saharauis que participan este verano en el programa 'Vacaciones en Paz', acompañados por sus familias de acogida, representantes de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui y el delegado saharaui en Castilla y León.

Durante su intervención, Íscar ha destacado que la institución provincial mantiene desde hace 14 años su colaboración con 'Vacaciones en Paz', al tiempo que ha detallado que en esta edición 23 de los menores pasarán el verano en 18 municipios de la provincia, mientras que el resto permanecerá en la ciudad de Valladolid.

El presidente ha destacado que la Diputación mantendrá su "apoyo firme" a este programa. "Creemos en la importancia de la cooperación internacional y en la necesidad de tender la mano a quienes más lo necesitan", ha expresado.

Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa no solo beneficia a los niños, sino que también enriquece a los municipios de la provincia al fomentar valores como la empatía, la solidaridad y la interculturalidad.