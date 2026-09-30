Íscar llama a "poner en valor" a las personas mayores, que "vertebran y dan vida" a los municipios de Valladolid

La presidenta de Conjupes y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la Provincia de Valladolid, Adela Cabezas, junto al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y otros representantes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha llamado a "poner en valor " a las personas mayores, quienes "vertebran y dan vida" a los municipios de la provincia y han mantenido el "patrimonio" y la "riqueza" de la misma.

Íscar ha participado este miércoles, 30 de septiembre, en la Gala Homenaje que rinde a las personas mayores de la provincia con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad.

La cita se ha celebrado en el Teatro Zorrilla de la capital y ha contado con la presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (Conjupes) y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la Provincia de Valladolid, Adela Cabezas.

El responsable provincial ha defendido que "hay que poner en valor" a las personas mayores por "obligación", para "devolverles" todo lo que han dado a la sociedad, un contexto en el que la institución provincial ha impulsado esta cita.

En este contexto, ha destacado la importancia de que las administraciones actúen para que las personas mayores, que viven "cada vez más", lo hagan "con mayor calidad de vida". "Hay que poner a su lado servicios", ha defendido.

En esta línea, ha abogado por favorecer el deseo de la mayoría de personas mayores en el ámbito rural, que quieren "permanecer el mayor tiempo posible en sus casas".

Íscar ha asegurado que las personas mayores van a encontrar a su lado a la Diputación de Valladolid y ha reivindicado que "en muchos casos" son los miembros de este colectivo quienes "vertebran y dan vida" a los pueblos de la provincia.

"Son personas que nos han enseñado mucho, nos han dado todo y nos acompañan en nuestro día a día", ha apostillado, para reivindicar también que han sido ellos quienes han mantenido la "esencia del patrimonio, la cultura, las tradiciones y la riqueza" de la provincia.

Por todo ello, ha reivindicado el acto como una oportunidad de "celebración" para "poner en valor toda una vida, una vida diferente, con muchos sacrificios y con muchos retos", como la que han vivido los mayores.

Por su parte, Cabezas ha ensalzado que se celebre este acto de homenaje "tan entrañable" y "querido" por los mayores, a quienes se debe celebrar "todos los días del año", tal y como ha aseverado.