Íscar reivindica la identidad rural como atractivo turístico de Valladolid y destaca sus tradiciones, patrimonio y vino

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la clausura del Foro de Turismo 'Identidad rural como valor turístico. De la tradición a la experiencia turística' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha reivindicado la identidad rural, las tradiciones y el patrimonio de la provincia como elementos diferenciadores para atraer visitantes y consolidar el crecimiento turístico, al tiempo que ha destacado el potencial de experiencias vinculadas al vino, las bodegas y el paisaje.

"Tenemos muchos encantos que todavía están sin desarrollar", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura del Foro de Turismo 'Identidad rural como valor turístico. De la tradición a la experiencia turística', celebrado en el Espacio La Granja de la capital vallisoletana.

Íscar ha participado en este encuentro, que cumple diez años, y ha defendido la colaboración público-privada como uno de los factores que explican la evolución positiva del sector.

En este sentido, ha señalado que cada vez más personas visitan la provincia y pernoctan en ella, además de destacar que las estancias han experimentado un incremento incluso ligeramente superior al registrado en la capital vallisoletana.

El presidente de la institución provincial ha incidido en que la identidad rural constituye un elemento que permite diferenciar la oferta turística de Valladolid frente a otros destinos.

"Esa identidad es el legado que nos dejaron nuestros mayores, algo que nos define y que te hace único", ha explicado, antes de señalar que los visitantes buscan cada vez más experiencias personalizadas y vinculadas a las particularidades de cada territorio.

Como ejemplo, ha puesto en valor el enoturismo en una provincia donde el vino tiene un peso importante tanto en la economía como en el desarrollo turístico.

Así, ha diferenciado entre conocer un vino a través de una botella y descubrirlo en su entorno de origen, en la bodega, el viñedo y el propio territorio.

También ha mencionado el patrimonio, el paisaje y las tradiciones como recursos con margen para seguir desarrollándose, además de iniciativas vinculadas al eclipse y al legado del escritor Miguel Delibes.

Por último, ha defendido la utilidad de estos encuentros como espacios para compartir experiencias, identificar problemas del medio rural y plantear nuevos proyectos junto a los agentes del sector.

El objetivo, ha señalado, es orientar las futuras estrategias turísticas, favorecer que quienes visitan Valladolid repitan su estancia y conseguir que algunos de ellos encuentren en la provincia un lugar donde desarrollar sus proyectos empresariales o de vida.