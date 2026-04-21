Íscar respalda el mensaje de unidad de Mañueco y asegura que la sociedad quiere "menos polarización"

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha respaldado este martes la llamada a la "unidad" realizada por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante los Premios Castilla y León, al tiempo que ha puesto en valor la "excelencia" de la Comunidad y ha defendido que la sociedad demanda menos "polarización" y más soluciones a sus problemas.

Así lo ha trasladado el presidente provincial en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco del acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes como antesala al Día de la Comunidad, donde ha puesto en valor que la Comunidad ha llegado a unas "cotas muy altas".

Castilla y León es una tierra de "excelencia" y va a mantener esa línea de "mejora" al crecer en población e inversión, ha sostenido el presidente de la institución provincial, quien ha recordado las medidas que se han impulsado en la Comunidad como las bajadas de impuestos y otras políticas como el transporte gratis y la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, se ha referido a la importancia de la "unión" en la sociedad. "Los ciudadanos dijeron lo que querían en las urnas y quieren el conflicto, la polarización y la agitación social se baje. Quieren que les resolvamos los problemas en la medida de nuestras posibilidades", ha apostillado.