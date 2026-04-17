Íscar traslada las novedades del Plan V a regidores de Viana, Aldeamayor, Portillo, La Parrilla y Villanueva de Duero

Un momento de la reunión. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha trasladado a los alcaldes de Viana de Cega, Aldeamayor de San Martín, Portillo, La Parrilla y Villanueva de Duero la nueva convocatoria del Plan V 2026, que cuenta con un presupuesto de ocho millones e incorpora novedades destinadas a simplificar la carga burocrática de los ayuntamientos

Por su parte, entre las principales preocupaciones expresadas por los alcaldes destacan el interés por acogerse al Plan de Vivienda de la institución y al programa Rehabitare, así como por las ayudas para contrataciones de verano.

Asimismo, han mostrado su preocupación por la falta de seguridad, especialmente en relación con la ocupación ilegal, la gestión de colonias felinas y los problemas derivados del uso inadecuado de los puntos limpios por parte de algunos vecinos.