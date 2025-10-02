Íscar (Valladolid) acoge la última carrera del Campeonato de la Copa de Castilla y León de Trial de niños

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección de Trial Agroineco-Trialfactory-Palacio de Villachica del Club Deportivo Portillo organiza este sábado, 4 de octubre, la última carrera del Campeonato de la Copa de Castilla y León de Trial de niños en Íscar (Valladolid), en el circuito tipo Indoor que la empresa iscariense Sanguino tiene habilitada para practicar esta disciplina.

Dentro de esta carrera, tanto el Ayuntamiento de Íscar como la Diputación de Valladolid colaboran en este evento, junto a empresas del municipio y de fuera que apoyan todo el año esta sección de Trial del Club Portillano. En la actualidad cuenta con 94 pilotos practicando trial en bici y moto y otros compitiendo.

"Estos pilotos con su cuota anual más patrocinadores siguen remando, creciendo, creando zonas de entrenamiento y compitiendo por campeonatos regionales y nacionales", señala la institución provincial a través de un comunicado.