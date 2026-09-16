Íscar ve en el Blacklladolid un ejemplo de que Valladolid "tiene mucho que contar, leer, imaginar y compartir"

Íscar, Durante La Inauguración Del Certamen Literario. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha asegurado que el Blacklladolid, que cumple su sexta edición, es un ejemplo de que la provincia "no solo tiene mucho que contar, sino también mucho que escuchar, que leer, que imaginar y que compartir".

Así lo ha señalado durante la inauguración en el Castillo de Fuensaldaña, acompañado de los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo, de un certamen literario que en esta ocasión suma la moda y la música a la literatura como protagonistas.

Durante su intervención, Íscar ha subrayado que hay festivales "que nacen y otros que consiguen hacerse un lugar" para indicar que Blacklladolid "pertenece, sin duda, al segundo de los grupos". "Seis años en los que este certamen ha demostrado que nuestra provincia no solo tiene mucho que contar, sino también mucho que escuchar, que leer, que imaginar y que compartir", ha continuado.

El presidente ha explicado que el festival nació "alrededor de la literatura y del vino", dos mundos que, según ha dicho, en la provincia tierra se entienden "especialmente bien" y ha destacado que, este año, Blacklladolid "da un paso más", ya que "la literatura se encuentra con la moda y con la música", lo que demuestra, en sus palabras, que "la cultura no entiende de compartimentos cerrados".

El presidente de la Diputación ha felicitado a César Pérez Gellida y Dolores Redondo y a todo el equipo de Blacklladolid, "por haber sabido construir un certamen con personalidad propia", y ha calificado el cartel de esta edición de "extraordinario", con autores como Clara Sánchez, Juan Luis Arsuaga, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Castillo, Carla Montero y la propia Dolores Redondo.

Por último, Íscar ha señalado que Blacklladolid contribuye a que la provincia de Valladolid "sea reconocida como una tierra de escritores, de lectores, de creadores, de patrimonio, de vino y de cultura", y ha animado al público a que "lean, escuchen, pregunten, descubran, se dejen sorprender y disfruten" de la provincia a través de la cultura.