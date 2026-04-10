Isolda Patrón-Costas gana el Premio de Novela Ateneo de Valladolid con 'La Vergüenza es Azul'

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto con miembros del jurado del Premio Ateneo y del Ateneo de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La novela 'La Vergüenza es Azul', segundo trabajo de la escritora barcelonesa, aunque afincada en Madrid, Isolda Patrón-Costas ha resultado ganadora de la 73 edición del Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid, que se ha fallado este viernes en el Ayuntamiento de la ciudad.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha dado a conocer la noticia a la agraciada por vía telefónica, mediante una llamada telefónica realizada desde la propia mesa del Salón de Recepciones del Consistorio, donde se ha ofrecido la rueda de prensa para dar a conocer el fallo del jurado de esta 73 edición.

La autora, nacida en Barcelona en 1974 y que trabaja en el ámbito cinematográfico --ha trabajado en el equipo de producción de películas como 'Biutiful', de Alejandro González Iñarritu-- ha explicado "emocionada" que la novela habla de la relación familiar entre una hija y su madre y cómo "los pasos erráticos de ésta" le llevan a "intentar salvarla y salvarse a sí misma".

En esta edición de 2026, como ha explicado el presidente del Ateneo de Valladolid, Luis María Gil-Carcedo, se han presentado 219 originales firmados por autores de todas las comunidades autónomas y de distintos países de habla hispana y también de algunos países de Europa, por lo que ha destacado la dificultad de seleccionar entre esos más de 200 ejemplares, un dato un 15 por ciento mayor que el de la edición de 2025.

En diferentes procesos de selección se ha reducido la nómina de candidatos, hasta la tercera lectura en la que ya se definieron las cuatro finalistas. Entre ellas, el jurado final, formado por los escritores Gustavo Martín Garzo, Espido Freire y Noemí Sabugal; el presidente del sello editorial Menoscuarto, José Ángel Zapatero, y la responsable de la sección de Literatura del Ateneo, Angélica Tanarro, han elegido como ganadora del Premio a la obra presentada con el título 'La Vergüenza es Azul', firmada por el seudónimo Adela Landoni.

Tras ese lema se esconde Isolda Patrón-Costas, barcelonesa residente en Madrid que se tituló en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y se ha especializado en producción cinematográfica, en la que se ha formado tanto en España como en Estados Unidos, Escocia y Alemania.

Desarrolló parte de su carrera profesional en la industria cinematográfica en Los Ángeles, donde ha trabajado en los departamentos de producción de varias empresas. Así, ha formado parte de los equipos de varios filmes como 'Biutiful' de Alejandro González Iñarritu, protagonizada por Javier Bardem; o 'La Promesa', de Terry George y con actores como Christian Bale y Oscar Isaac; y además ha producido el documental 'Mira la luna'.

Ya de vuelta a su país natal, Patrón-Costas ha seguido en el ámbito cinematográfico y también cursó un Máster de Narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid.

'La Vergüenza es Azul' es su segunda novela y en ella, ambientada en Granada, habla de cómo una hija, "que se mira en el espejo de una madre" y cómo "los pasos erráticos de esa madre le llevan a la hija a intentar salvar a su madre y salvarse a sí mismo". "A través del amor trata de construir su relato y reconstruir el de su madre", ha añadido.

Patrón-Costas ha destacado la emoción que le supone este premio y ha relatado que acababa de salir de una reunión de trabajo en la que preparan un "rodaje muy grande". "Vi que me llamaban de Valladolid y no podía creerlo. Estoy temblando, muy emocionada", ha confesado la premiada que incluso ha pedido disculpas por si no se había expresado bien debido a la emoción.

Lejos de ello, esta barcelonesa con raíces en Argentina y Francia ha explicado la relación entre los dos ámbitos en los que trabaja, el cine y la literatura, pues se ha considerado "siempre una contadora de historias" para la que la imagen "es muy importante" porque imagina las historias a través de ella.

Patrón-Costas ha señalado que cuando ha comenzado a escribir novela no le ha costado cambiar de registro pues considera "más fácil trasladar la imaginación a una novela que al cine" por la "libertad" que da la prosa, que permite "imaginar y construir sin necesidad de recurrir a cosas que en pantalla son forzadas".

También ha explicado por qué ubica la novela en Granada, una ciudad que afirma que conoce "muy bien" ya que tiene familia allí y ha pasado tiempo en su infancia en una localidad cercaba a la capital nazarí. "El Barrio del Albaicín

está separado no solo geográficamente de la ciudad mas moderna, sino porque es un mundo a parte. Se puede hablar de un microcosmos ahí, muy apropiado, a parte de lo que tiene de confluencia de culturas. Fue el último reino.

Sobre el título, 'La Vergüenza es azul', ha explicado que surgió a medida que escribía la novela, cuando se dio cuenta de que "había un sentimiento que permeaba: la vergüenza que siente la protagonista por no saber definir bien qué es todo lo que está ocurriendo, que le produce miedo, vergüenza". Pero para saber el porqué del color que le asigna a dicho sentimiento ha emplazado a quienes le escuchaban a leer la obra.

La novela será editada por Menoscuarto y se presentará en la próxima Feria del Libro de Valladolid el 5 de junio, cuando se celebrará el acto de entrega del 73 Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid a Isolda Patrón-Costas.