Itacyl firma la prórroga del convenio con los regantes de Valdemudarra, para garantizar la seguridad de la presa

Firma del convenio de prórroga del convenio entre la Junta y los regantes de Valdemudarra, en Valladolid. - JCYL

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), ha firmado hoy la adenda de prórroga al convenio de colaboración suscrito con la comunidad de regantes de Valdemudarra, en Valladolid, para desarrollar las actuaciones necesarias dirigidas a garantizar la seguridad de su presa.

La comunidad de regantes administra alrededor de 1.500 hectáreas de regadío en los términos municipales de Peñafiel, Manzanillo y Quintanilla de Arriba.

Con esta adenda se amplía durante cuatro años la vigencia del convenio original, suscrito en 2022, manteniéndose las condiciones y compromisos establecidos.

La prórroga permitirá dar continuidad a las labores de control, seguimiento y mejora de esta infraestructura hidráulica, fundamental para el regadío de la zona y para garantizar un uso seguro y eficiente de los recursos hídricos.

El convenio se enmarca en la estrategia de la Junta para reforzar la seguridad de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por las comunidades de regantes y contribuir al desarrollo del medio rural y a la sostenibilidad de los sistemas de riego.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las labores de inspección, auscultación y control de la presa, el mantenimiento y mejora de los sistemas de vigilancia y seguridad, así como las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad estructural y el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Asimismo, el convenio contempla apoyo técnico especializado por parte del Itacyl y la supervisión de las actuaciones relacionadas con la seguridad de la presa, además del cumplimiento de los planes y obligaciones derivados de la normativa vigente.

La presa de Valdemudarra está situada en el arroyo del mismo nombre y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 4,54 hectómetros cúbicos. Se trata de una presa de materiales sueltos y está clasificada como presa de categoría A desde 2007.

La prórroga de este convenio forma parte del conjunto de acuerdos que mantiene el ITACyL con distintas comunidades de regantes de Castilla y León para asegurar una gestión responsable y segura de las presas, en beneficio de los regantes y del conjunto de la población.