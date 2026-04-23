IU advierte de la "mentira" de la prioridad nacional y afirma que CyL tiene que estar "alerta" ante pactos PP y Vox

El portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago junto al coordinador general de IU CyL, Juan Gascón - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago ha advertido de la posibilidad de que se reediten en Castilla y León acuerdos entre PP y Vox y ha acusado a la "derecha y a la ultraderecha" de promover políticas que, a su juicio, implican "quitar derechos" y reducir recursos destinados a garantizar una vida digna, al tiempo que ha alertado de la "gran mentira" de la prioridad nacional que impulsa la "ultraderecha", que busca "poner a pelear a los penúltimos contra los últimos".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros con motivo de la celebración del Día de Castilla y León, donde ha destacado que Villalar es un lugar "muy simbólico en el momento actual que atraviesa el mundo".

Durante su intervención, ha señalado la importancia de hablar de lo que puede ocurrir en Castilla y León en "breve" después de lo que se ha visto en Extremadura y Aragón con los "pactos de la extrema derecha, de los nuevos fascistas que están aquí, esos pactos de la prioridad nacional y la desregulación".

"La prioridad nacional incluye una gran mentira al asegurar que no hay recursos suficientes en nuestro país para garantizar una vida digna para todas las personas", ha expresado, porque la "ultraderecha y la derecha, porque Vox y el Partido Popular no quieren cobrar impuestos a los que más dinero tienen".

Asimismo, ha apuntado que "si no hay recursos en Castilla y León es porque la derecha renuncia a cobrar impuestos a los que más tienen y prefiere dejar abandonada a la gente", motivo por el que estas fuerzas políticas "ponen en marcha las políticas de desregulación".

También ha criticado que cuando PP y Vox hablan de desregulación hacen referencia a la necesidad de "quitar derechos conquistados a los ciudadanos".

En este marco, ha criticado cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "agrede a todos los pueblos del mundo y quiere acabar con las leyes que rigen la convivencia internacional", razón por la que ha remarcado que los actos que se celebran en Villalar adquieren un "simbolismo que va mucho más allá de la situación en la comunidad de Castilla y León".

IDENTIDAD DE CYL

Por su parte, el coordinador general de IU Castilla y León, Juan Gascón, ha señalado que los actos que se celebran en Villalar de los Comuneros representan una "fiesta del pueblo por mucho que quienes gobiernan quieran contraprogramar y gastarse millones en organizar una fiesta que no es la de la Comunidad".

En esta línea, ha criticado que los dirigentes autonómicos "no pongan de su parte para generar un proceso de acumulación y de defensa de la identidad castellana y la leonesa". "Nos parece que eso va en contra de la propia Castilla y León y de la construcción de nuestra identidad como pueblo", ha apostillado.

No obstante, ha puesto en valor que la ciudadanía demuestre que está "por encima de los gobernantes, que no está en las dinámicas de los problemas que se generan de manera cultural y que no son problemas reales de la gente".

"Creemos que Castilla y León se merece que la gente pueda vivir mejor, que pueda trabajar y que pueda tener sus proyectos de vida aquí, las personas que quieran, independientemente de donde hayan nacido", ha añadido el coordinador autonómico de IU.