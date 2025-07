IU CyL pedirá a UPL reprobar públicamente a un concejal de San Andrés (León) por "vejaciones y amenazas" a una edil

El Ayuntamiento de San Andrés asegura es "absolutamente falso" que el edil refiriera "ninguna amenaza"

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IUCyL, Juan Gascón, trasladará a la dirección de la UPL la petición de reprobación pública del concejal de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Manuel Francisco Romero Gutiérrez, por los presuntos "insultos, vejaciones y amenazas" que la concejala electa de IU Podemos Laura Fernández Bermejo asegura haber padecido desde hace tiempo.

"En democracia son intolerables los insultos, vejaciones y amenazas hacia las personas, y más aún hacia una representante pública elegida democráticamente por la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo", ha aseverado Gascón.

Gascón se ha pronunciado de este modo después de que IU Podemos haya presentado en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo una moción para reprobar al edil Manuel Francisco Romero Gutiérrez por presuntas amenazas a su concejala electa Laura Fernández Bermejo.

"Todo se ha agravado hasta atreverse a ir al despacho a amenazarme", ha asegurado la concejala Laura Fernández, que ha explicado que ha elevado a la Alcaldía municipal en numerosas ocasiones el trato "vejatorio" del concejal Manuel Francisco Romero Gutiérrez.

Según la concejala, esta situación "límite" se ha dado como respuesta a la presentación por parte de IU Podemos de un escrito a la Junta de Castilla y León el pasado 6 de julio por posibles irregularidades en el proceso de selección del interventor interino, según ha informado a Europa Press IU CyL en un comunicado.

Ante la reacción del concejal, IU Podemos ha presentado una moción para que sea reprobado de su cargo. "Las amenazas e insultos proferidos por el concejal Manuel Francisco Romero Gutiérrez hacia la concejala de IU Podemos lo descalifican totalmente para seguir ostentando un cargo público", ha manifestado Juan Gascón.

TRATO "CONSTANTE E INTIMIDATORIO".

Con estas declaraciones, el candidato de IU a la presidencia de la Junta de Castilla y León responde ante el "trato vejatorio" desarrollado recientemente por Manuel Francisco Romero a la concejala de IU Podemos en San Andrés. La edil afectada ha tildado el trato de "constante e intimidatorio".

Según ha detallado IU, frases como "me he salido de la comisión porque si no pego a esta p... comunista de los cojones, si no me salgo la lío" o "me saca de mis casillas, no la aguanto, no puedo con ella", ejemplifican algunas de las declaraciones que diversos concejales del municipio habrían escuchado en diferentes ocasiones por parte de Manuel Francisco Romero Gutiérrez en referencia a la concejala de IU Podemos en el municipio.

TEMOR A UNA "POSIBLE AGRESIÓN FÍSICA".

Ante el "recrudecimiento de las agresiones verbales y el temor a la escalada hacia una posible agresión física" contra Fernández, la agrupación IU Podemos ha presentado ante el Ayuntamiento municipal una moción de reprobación del edil.

La responsable de feminismo de IU Castilla y León, Yolanda Rodríguez González, ha tildado de machista el comportamiento del concejal y ha recordado la "necesaria ejemplaridad" de las instituciones públicas y la tolerancia cero ante declaraciones machistas. "El índice de calidad democrática de una sociedad y de una institución pública lo determinan sus políticas feministas y su compromiso con la igualdad", ha afirmado Rodríguez.

Ante el escrito presentado por Laura Fernández Bermejo solicitando amparo frente a los hechos que presuntamente ha cometido Manuel Francisco Romero Gutiérrez, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha señalado que el pasado 6 de julio la edil presentó un escrito ante la Junta "acusando de posibles irregularidades en el proceso de selección del interventor interino del Ayuntamiento de San Andrés", lo que ha hecho que "se esté demorando en el tiempo dicho proceso, y por ende, muchos asuntos municipales, algunos de especial relevancia para el funcionamiento municipal y el bienestar de los vecinos".

"NINGÚN TONO NI GESTO AMENAZANTE".

En este sentido, el Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado recogido por Europa Press que, si bien Manuel Francisco Romero le trasladó a la Secretaría del grupo municipal IU Podemos su preocupación ante el escrito presentado por Laura Fernández, es "absolutamente falso" que el mencionado concejal de UPL "utilizara ningún tono ni gesto amenazante" para expresar ese malestar. "Mucho más incierto es que refiriera ninguna amenaza", ha recalcado y ha agregado que es "mucho menos cierto" que se hayan producido comentarios como "la vamos a señalar".

"Todo lo afirmado por Laura en este punto es totalmente incierto, sacado de contexto y con un ánimo de verter graves acusaciones a un rival político", ha apuntado y ha reiterado que son "totalmente inciertas" las afirmaciones hechas por la edil "volviendo a intentar verter sobre Manuel, y a la ligera, gravísimas acusaciones". Esta actitud, ha indicado, son "la tónica habitual" tanto en los plenos municipales y en las comisiones informativas mensuales.

"Son muchísimas las veces que se ha pedido a la mayoría de corporativos y corporativas respeto, educación y tomar conciencia de la posición que ocupan en esta sala plenaria", ha concretado, al tiempo que ha puesto de manifiesto las "constantes faltas de respeto, las interrupciones, los malos gestos, la mofa y los constantes desprecios hacia los integrantes del equipo de Gobierno".

ACUSACIONES "A LA LIGERA".

Para el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo lo que intenta "hacer entrever" la edil de IU Podemos es "lamentable y de una absoluta falta de respeto y ética" hacia todas las personas que "sí se encuentran sometidas". "No se pueden lanzar acusaciones tan graves y serias, así a la ligera, e intentar desprestigiar y manchar el buen nombre de un concejal por el mero hecho de ser parte de un partido político que no le es afín a la concejala Laura Fernández", ha incidido.

"Dice la concejala de IU que le está generando miedo y le impide el derecho a expresarse libremente, algo que evidentemente no es verdad, pues prueba de ellos son sus largas intervenciones tanto en las comisiones informativas como en los plenos municipales", ha concluido.