IU en la Diputación de Segovia propondrá suprimir el herbicida glifosato en espacios públicos

La diputada provincial de IU Segovia, Ana Peñalosa. - IU SEGOVIA

SEGOVIA, 24 8EUROPA PRESS)

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Segovia ha registrado una moción que presentará en el pleno ordinario de febrero para impulsar la eliminación definitiva del uso de glifosato y otros herbicidas químicos similares en los espacios públicos de toda la provincia.

Según ha manifestado la portavoz del grupo, Ana Peñalosa, su moción apuesta por "la implantación de alternativas más saludables y respetuosas con el entorno natural". La propuesta nace de la "preocupación por la utilización sistemática de estos productos fitosanitarios en enclaves de alta concurrencia como parques, jardines, centros educativos, aceras y márgenes de carreteras en numerosos municipios segovianos", ha añadido Peñalosa.

Según expone el texto de la formación, diversos estudios científicos han alertado de forma reiterada sobre los efectos tóxicos que estas sustancias ejercen sobre la salud humana y la estabilidad de los ecosistemas, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de colectivos específicos como la población infantil, las personas mayores y los animales de compañía.

En el plano clínico, IU recuerda que el glifosato ha sido vinculado por la comunidad científica con alteraciones hormonales, daños celulares, afecciones respiratorias y diversos tipos de cáncer, entre los que destacan el linfoma no Hodgkin y el mieloma múltiple, además de provocar un impacto severo en la biodiversidad, al contaminar cauces de agua y cultivos y al afectar gravemente a las poblaciones de abejas.

La moción de IU Segovia se enmarca en un contexto de creciente restricción normativa en el continente, donde la Unión Europea, a través de la Directiva 2009/128/CE, insta a los Estados miembros a minimizar el uso de plaguicidas en zonas sensibles. Aunque en 2023 la Comisión Europea renovó la autorización del glifosato por otros diez años tras el dictamen de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fomenta la reducción de estas sustancias en España.

En el ámbito nacional, Barcelona, Zaragoza y Tarragona ya han aplicado restricciones, tendencia que ha llegado a la provincia de Segovia en la capital y localidades como Armuña y Muñoveros.

Para facilitar esta transición, Izquierda Unida defiende la viabilidad de métodos mecánicos y térmicos, como el uso de vapor de agua, desbrozadoras o productos de bajo riesgo como el ácido pelargónico, reconociendo que el cambio de modelo puede implicar una carga económica para las arcas municipales. Por este motivo, la moción propone la creación de una línea específica de ayudas financieras desde la institución provincial, para que los ayuntamientos puedan adquirir maquinaria y suministros ecológicos.

Asimismo, el documento de IU exige la prohibición inmediata del glifosato en todas las infraestructuras gestionadas directamente por la Diputación, incluyendo la red de carreteras provinciales, y solicita la puesta en marcha de una campaña informativa técnica para concienciar a los gestores locales sobre los riesgos asociados a los herbicidas sintéticos.

La diputada de Izquierda Unida, Ana Peñalosa, ha subrayado que la aplicación del principio de precaución constituye una responsabilidad institucional ineludible cuando se trata de proteger la salud pública y el territorio, señalando que es una obligación política avanzar hacia métodos que no resulten lesivos para las personas ni para el medio ambiente.