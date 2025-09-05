IU-Podemos Laguna denuncia el "impracticable" estado del campo de fútbol de la localidad . - IU-PODEMOS LAGUNA

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 5 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal IU-Podemos en el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha denunciado "la incompetencia y falta de compromiso con el deporte" del equipo de gobierno, formado por el Partido Popular, Independientes por Laguna y Vox, a los que acusa de que con su falta de previsión durante los meses de verano han provocado que el césped natural del estadio municipal se encuentre en un estado "pésimo" e "impracticable".

Esta situación, añaden, impide que los clubes CD Atlético de Laguna y Atlético Laguna Lince puedan utilizar estas instalaciones en condiciones, obligándoles a suspender un número importante de partidos previstos para la primera quincena de este mes y cancelar la XII Edición del Trofeo 'Putri', uno de los trofeos más importantes de la provincia de Valladolid.

Desde IU-Podemos señalan que es la primera vez en 14 años, sin contar la pandemia de la Covid-19, que el Club Deportivo Atlético de Laguna se ve forzado a cancelar este torneo, un evento de gran interés municipal y provincial, un hecho que "evidencia la gravedad del abandono que sufren las instalaciones".

IU-Podemos, a través de un comunicado recogido por Europa Press, lamenta "el perjuicio" que supone el abandono del campo a los deportistas de Laguna de Duero y de otros municipios vecinos y señala que la situación actual "no es fruto de la casualidad, sino de una negligencia política continuada".

Recuerdan que el contrato de mantenimiento de estas instalaciones deportivas finalizó el pasado 30 de junio. Sin embargo, según denuncia la formación, el equipo de gobierno no preparó con antelación los pliegos necesarios, dejando el campo en un limbo administrativo y sin el cuidado necesario durante el periodo estival.

"A finales de agosto, nuestros clubes se han encontrado con un campo abrasado por falta de riego y, por responsabilidad y para no dañar aún más el césped, se han tenido que cancelar partidos", afirman desde IU-Podemos.

Para el partido de izquierdas es "especialmente sangrante" que, según informan los propios clubes, el Ayuntamiento realizara una importante inversión económica en el campo en el mes de junio, un dinero público que "ha sido tirado a la basura por la falta de un mantenimiento posterior. La ausencia de riego y cuidados continuados, sumado al calor extremo que hemos experimentado estos últimos meses, ha echado a perder recursos municipales, demostrando una absoluta falta de planificación y un despilfarro del dinero de todos los laguneros y laguneras".

Los clubes afectados, asegura IU-Podemos, han actuado con responsabilidad, enviando múltiples escritos al Ayuntamiento para advertir del progresivo deterioro de las instalaciones y solicitando reuniones con el alcalde y el concejal de Deportes, sin obtener respuesta alguna.

"Esta falta de diálogo constata el desprecio del gobierno tripartito hacia el tejido asociativo y deportivo de Laguna de Duero", sentencia IU-Podemos, que exigen al equipo de gobierno que "asuma sus responsabilidades, dé explicaciones públicas por esta "vergonzosa" gestión y ofrezca una solución inmediata para que los clubes puedan iniciar su temporada en condiciones dignas.