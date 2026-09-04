IU Segovia pide al PP la renuncia al parking de Los Tilos y muestra un estudio de viabilidad que lo desaconseja

El lportavoz municipal de IU, Ángel Galindo. - IU SEGOVIA

SEGOVIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Segovia ha instado al gobierno municipal del Partido Popular a que desista de forma definitiva de la construcción del aparcamiento subterráneo previsto en la ladera de Los Tilos, amparándose en el estudio de viabilidad que lo desaconseja.

El grupo municipal ha remarcado los numerosos requerimientos que los técnicos municipales han realizado a la empresa encargada de elaborar el estudio de viabilidad de esta infraestructura, motivados por informaciones incompletas, aspectos económicos y técnicos no contemplados, objetivos alejados de los establecidos en el contrato y otras deficiencias detectadas.

La formación ha recordado que ha transcurrido más de un año desde la adjudicación del contrato para la realización de dicho estudio, cuyo plazo de ejecución previsto era de cinco meses. El contrato fue formalizado el 12 de agosto de 2025, con un gasto que ha superado los 74.000 euros.

El portavoz municipal de IU, Ángel Galindo, ha citado el informe elaborado por los técnicos municipales, donde el propio estudio de viabilidad reconoce que el aparcamiento 'tendría un interés potencial, pero no una demanda efectiva', de acuerdo con las encuestas realizadas.

El documento técnico municipal se basa en una hipótesis de ocupación del 75 por ciento, y plantea tarifas superiores a las que los usuarios considerarían razonables, lo que "genera una contradicción entre unas previsiones excesivamente optimistas y una demanda de uso que quedaría por debajo de lo necesario para garantizar la rentabilidad económica del parking", ha destacado Galindo.

El estudio también advierte de que los taludes resultantes de las excavaciones necesarias 'no se mantendrían estables, por lo que sería preciso adoptar medidas de estabilización'. Sin embargo, el documento no ha definido, dimensionado ni valorado económicamente dichas actuaciones, según denuncia IU.

Ángel Galindo ha expuesto que, para su grupo municipal, "se trata de un estudio de viabilidad con varias carencias señaladas por los propios técnicos municipales, que no ha logrado garantizar la factibilidad del aparcamiento desde el punto de vista económico", y ha destacado que las deficiencias contempladas en el informe "elevarían todavía más el presupuesto total de la infraestructura".

Ante esta situación, IU ha reiterado que el Gobierno del Partido Popular "debería renunciar de manera definitiva a este proyecto", al que la formación se ha opuesto desde su concepción por el perjuicio que, a su juicio, supondría para el patrimonio natural e histórico de Segovia. El portavoz de Izquierda Unida ha subrayado que esta postura, sostenida mediante iniciativas tanto políticas como judiciales, "ha permitido que el paseo del Salón y su entorno se hayan conservado hasta la fecha".

Galindo ha destacado que este emplazamiento constituye "una de las zonas verdes más características y de mayor valor natural de la ciudad", y es además "espacio de estancia y esparcimiento" para los vecinos del recinto amurallado. IU ha recordado que ya frenó en la década de los noventa un proyecto del PP para construir un aparcamiento en el propio paseo del Salón, y que posteriormente también impidió una iniciativa similar impulsada por el PSOE, conocida entonces como el 'parking de Los Tilos'.

La formación ha advertido de que el aparcamiento proyectado "sería de pago", como otros existentes en la ciudad cuyo escaso uso ha supuesto un elevado coste para las arcas públicas. En este sentido, ha citado el reequilibrio económico del parking de Padre Claret, que ha alcanzado los 3,2 millones de euros procedentes del erario público, así como los pagos derivados del conflicto del aparcamiento de José Zorrilla, que se han elevado hasta los 4,8 millones de euros.

Por último, IU ha advertido de que, si el Partido Popular continúa adelante con el proyecto del aparcamiento de Los Tilos, la ciudad contaría con una infraestructura "que beneficiaría únicamente a la empresa constructora, en detrimento del interés general", y que supondría además un perjuicio tanto a nivel medioambiental como económico.