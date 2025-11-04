IU, Sumar y Verdes-Equo instan a Podemos a considerar una "excepción" a la no confluencia ante la "precariedad" en CyL

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo han creado un grupo de trabajo para debatir el programa electoral que presentarán a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el mes de marzo y han afirmado tener la "mano tendida" a Podemos, a quien ha invitado a participar en este proceso para conformar una candidatura de la "izquierda transformadora, sin vetos ni exclusiones, para que el PP deje de ostentar el poder en la Comunidad".

Las organizaciones políticas han apuntado al ejemplo de Extremadura para argumentar la necesidad de hacer una excepción a la premisa estatal de Podemos de no confluencia.

La coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo ha explicado que tiene un borrador de programa electoral que en "pocas semanas" presentarán a movimientos sociales, sindicales y a la propia ciudadanía para recibir aportaciones y debatir sobre su contenido.

El proceso del programa electoral permitirá que la ciudadanía se involucre en la construcción de una alternativa con la intención de que la coalición "sea su referente en las Cortes de Castilla y León", tal y como han detallado las organizaciones en un comunicado conjunto.

"Se trata de tener un proyecto de Comunidad compartido con la ciudadanía organizada y presentar una alternativa de gobierno al partido popular", expresa el documento.

La construcción del programa se acompañará de un proceso de primarias abiertas para la composición de la candidatura a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, se ha dirigido a Podemos Castilla y León para pedir que reconsidere su decisión de no ir conjuntamente a las próximas elecciones autonómicas y Verdes-Equo también se ha dirigido a esta formación para solicitar una reunión para entender su decisión.

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha solicitado al secretario regional de Podemos en la Comunidad, Miguel Ángel Llamas, que eleve esta petición.