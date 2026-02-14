IU, Sumar y Verdes Equo recurren su "exclusión" de los debates del 15M: "CyL no merece una democracia amordazada"

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición En Común --IU, Sumar y Verdes Equo-- ha presentado un recurso contra la decisión de la Junta electoral de Castilla y León de "excluir" a su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, de los debates televisivos con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La plataforma conformada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo demanda representación en los programas que se van a producir el 5 y el 10 de marzo, en los que participarán PSOE, PP y Vox.

El candidato de la coalición, Juan Gascón, ha sido contundente al afirmar que "excluir a estas formaciones no es solo una decisión administrativa, es una decisión política para que no se escuche que hay alternativa".

"Quieren un debate cómodo donde no se hable de las macrogranjas, del abandono de nuestros pueblos o de la especulación con la vivienda. Defender lo común es también defender el derecho de los castellanos y leoneses a conocer todas las propuestas de gobierno", ha criticado.

A este respecto, ha citado el ejemplo de otras comunidades, como Aragón o Extremadura, donde se ha apostado por modelos plurales, razón por la que ha señalado que Castilla y León "no puede ser menos que nadie".

"Si hay voluntad política, hay espacio para la pluralidad. No pedimos un privilegio, pedimos respeto para los miles de votantes que esperan que alguien lleve su voz a las Cortes y a la Junta", ha afirmado.

La coalición En Común ha reclamado en un comunicado un debate en el que participen, al menos, las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León.

La coalición En Común ha defendido el pluralismo político como requisito esencial para fortalecer la democracia en Castilla y León y ha asegurado que trasladará esta propuesta a la Junta Electoral Central y a los medios de comunicación.