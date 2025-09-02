El IV Ciclo 'Compositores leoneses' comenzará este sábado en Villafranca del Bierzo y pasará por otras once localidades

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo 'Compositores leoneses' comenzará este sábado en Villafranca del Bierzo y llevará a otras once localidades repartidas por todas las comarcas de la provincia otros tantos conciertos de un "excelente nivel artístico", protagonizados por solistas y agrupaciones de destacada calidad.

De esta forma, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación de León y el Festival de Música Española colaboran estrechamente en la promoción de los compositores leoneses con el objetivo de difundir tanto el legado que han dejado los grandes maestros como las creaciones de las últimas generaciones de autores.

La iniciativa tomó en 2022 el relevo al anterior 'Memorial Ángel Barja', también propio del ILC y que durante una treintena de años difundió la música de quien fuera uno de los más significados y prolíficos compositores vinculados a esta tierra. Además, el actual ciclo ha estado unido desde sus inicios al Festival de Música Española de León, que este año alcanza su trigésimo octava edición.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha destacado que entre los municipios de menos de 20.000 habitantes que se acogieron a la presente convocatoria se encuentran varios que han sufrido muy directamente los efectos de los grandes incendios que han asolado parte de la provincia de León, motivo por el cual la Institución provincial pretende que estos conciertos sirvan para infundir ánimo en sus respectivas poblaciones y para rendir homenaje a las personas que han luchado por su extinción.

Así se ha referido a municipios como Posada de Valdeón, Miñambres de la Valduerna, La Bañeza, Villafranca del Bierzo, Páramo del Sil o Burón, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Gracias al apoyo del ILC, que aporta una cuantía de 20.000 euros para la celebración del Ciclo, el público podrá disfrutar entre los días 6 y 28 de septiembre de una docena de conciertos encaminados a promover el patrimonio musical leonés.

LOCALIDADES PARTICIPANTES.

Las localidades que participarán en el mismo son Benavides de Órbigo, Burón, Cimanes de la Vega, Fresno de la Vega, La Bañeza, Miñambres de la Valduerna, Páramo del Sil, Piedrafita de Babia, Posada de Valdeón, Riello, Santa Cristina de Valmadrigal y Villafranca del Bierzo.

Todas ellas acogerán alguno de los conciertos del ciclo, siempre a cargo de agrupaciones e intérpretes de reconocido prestigio y con acceso gratuito. En concreto, el público podrá disfrutar de las obras 'El ilusionista atormentado', 'Una gélida y líquida noche', 'Variaciones leonesas', 'Todos somos de León' y 'Jota de Boñar', 'Budapest (sinagoga medieval)' y 'Microcosmos Machado' y 'Zambra andaluza'.

Durante 2025 se conmemora el quincuagésimo aniversario de la publicación del 'Cancionero del Reino de León', recopilado y armonizado por Ángel Barja. Por ello, el Coro Escarcha y Orquesta Ibérica Ensemble, bajo la dirección de Guillermo A. Ares, pondrá en atril una selección de canciones que forman parte del acervo popular leonés.