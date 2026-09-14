El IV ciclo 'Érase una vez, Segovia' analiza en cinco ponencias 1.500 años de poder, desde los césares a los borbones

Cartel del ciclo. - JCYL

SEGOVIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Segovia ha anunciado el IV Ciclo de Conferencias 'Érase una vez, Segovia', que en esta edición se titula 'Segovia, ciudad de poder: de los Césares a los Reyes' y estudiará la evolución del poder en la ciudad a lo largo de más de 1.500 años.

Las conferencias se celebrarán los martes, a las 19.00 horas, del 15 de septiembre al 13 de octubre, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo se completa con una exposición de documentos históricos vinculados a los contenidos de cada sesión, que podrá visitarse en la propia sede del Archivo, situada en la calle Capuchinos Alta, número 7, hasta el 8 de enero de 2027.

La propuesta plantea un recorrido cronológico desde la integración de Segovia en el mundo romano y llega hasta la presencia de los Borbones en tierras segovianas. El objetivo es mostrar cómo se ejerció, se organizó y se representó el poder en la ciudad a lo largo de los siglos, y de qué manera sus huellas han llegado hasta la actualidad.

El programa se inicia el 15 de septiembre con la conferencia 'Roma en Segovia: el poder imperial y su legado', a cargo de Víctor Cabañero Martín, de la Universidad de Valladolid, que aborda la presencia romana y la incorporación de Segovia al sistema político, económico y territorial del Imperio.

El 22 de septiembre será el turno de David Sánchez Serrano, de la Universidad Rey Juan Carlos I, con la charla 'La época visigoda en Segovia: las pizarras como testimonio del poder', acercando al público uno de los testimonios documentales más singulares de este periodo.

La tercera sesión, el 29 de septiembre, corre a cargo de Francisco de Paula Cañas Gálvez, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título 'La Edad Media y los Trastámara en Segovia'. La conferencia permitirá conocer el papel de la ciudad durante la Edad Media y, en particular, su relación con la dinastía Trastámara y con la monarquía castellana.

El 6 de octubre, el protagonismo recaerá en uno de los grandes símbolos del poder segoviano: el Alcázar. José Antonio Ruiz Hernando, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, ha preparado la conferencia 'El Alcázar como símbolo de poder y la monarquía Hispánica', en la que analizará la evolución del monumento y su vinculación con la Corona.

El ciclo se cerrará el 13 de octubre con la intervención de Concha Herrero Carretero, conservadora del Alcázar de Segovia, con la conferencia 'Los Borbones y su presencia en tierras de Segovia'.

La exposición documental que acompaña al ciclo podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 horas, permaneciendo cerrada los días festivos, y se mantendrá abierta desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027.

A lo largo de su historia, Segovia ha sido escenario y protagonista de diferentes acontecimientos políticos. Su posición estratégica, su riqueza, sus instituciones y su estrecha relación con la Corona han convertido a la ciudad en un espacio privilegiado para el ejercicio y la representación del poder.

Desde la presencia romana hasta la monarquía borbónica, distintas estructuras políticas y sociales han dejado en Segovia una huella que hoy puede reconocerse en sus monumentos, en su paisaje urbano y en los testimonios documentales y arqueológicos conservados.

El poder ha adoptado formas muy diferentes con el paso del tiempo: se ha manifestado en las grandes obras de ingeniería y en la organización del territorio durante la época romana, en las nuevas estructuras políticas y sociales de la época visigoda y medieval, en la presencia de la monarquía y en edificios como el Alcázar y, con posterioridad, en las transformaciones impulsadas por las nuevas dinastías y por la progresiva construcción de un Estado de carácter más centralizado.