El IV Ciclo de Música ofrecerá este fin de semana rock, cuplé y guitarra en el Parque del Reloj de Segovia

SEGOVIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo de Música ofrecerá del viernes 26 de agosto al domingo 28 rock el cuplé y la música de guitarra en la zona ajardinada del Parque del Reloj de Nueva Segovia, con actuaciones para todos los públicos que aproximarán a la ciudadanía diferentes géneros musicales.

Las tres veladas del ciclo empezarán a las 21.00 horas, está organizado por el Consistorio y cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos del barrio Nueva Segovia y los conciertos tendrán entrada libre, según ha explicado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el viernes será el turno de Century Rock, un grupo de rock que presenta 'El Sonido de una Era', un espectáculo de humor y música en vivo que se configura como un recorrido por los principales hitos históricos del siglo XX que han dejado huella universal en la cultura musical.

Interpretarán temas míticos de la historia del rock y el pop como Rock Around the Clock, Satisfaction, I Will Survive, entre otros, de las estrellas del rock de todas las épocas como The Beatles, The Rolling Stones o AD/DC.

El sábado, por su parte, estará protagonizado por 'Los Cuplés del siglo XX', que es un espectáculo que representa el género teatral conocido como Revista Musical Española, uno de los más importantes de principio de siglo, una época marcada por tendencias como la crítica a la actualidad, el gusto por la espectacularidad, por la sensualidad de las vedettes y la sátira política.

En esta ocasión, la artista Estrella Blanco conmemora la época a través de canciones de estos géneros musicales, muy presentes en su tiempo, con una actuación en la que "trata de conectar directamente con el público para transmitir la risa y la fantasía durante los minutos que dura una canción, característica que desea conservar de la Revista".

Por último, el domingo 28 de agosto, pondrá el broche final a la cita musical Alberto y Gaspar Payá, el dúo de guitarristas que ofrecerá el concierto de música popular 'Blue Snow', que se presenta como un collage de música intercultural en un diálogo personal de dos generaciones enlazadas por la música que discurre entre dos aguas: la guitarra acústica y la guitarra española.