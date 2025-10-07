La IV Marcha Solidaria por el Daño Cerebral Adquirido espera reunir el 13 de octubre a 700 personas en Valladolid

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vallsur y la Asociación Camino esperan reunir este próximo lunes, 13 de octubre, a cerca de setecientas personas con motivo de la cuarta edición de la Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido, una iniciativa que cada año suma más participación y apoyo ciudadano y que ha sido presentada en el Ayuntamiento de la capital.

El acto ha contado con la presencia de Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes, así como de Josefina Pablo Plaza, presidenta de Asociación Camino, y de Carolina Castro, gerente de Vallsur, quienes han destacado la importancia de seguir visibilizando esta realidad y apoyar a las personas afectadas y sus familias.

"La edición del año pasado reunió a seiscientos participantes y este año esperamos alcanzar los setencientos inscritos, consolidando esta cita como una de las movilizaciones solidarias más relevantes de la ciudad", ha destacado Josefina Pablo Plaza, presidenta de Asociación Camino.

En Valladolid se estima que hay más de dos mil personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido, causado por ictus, traumatismos, tumores, infecciones o anoxia, entre otros factores. La recaudación de la marcha se destinará íntegramente a seguir ayudando a las personas afectadas y reforzar los servicios que presta la Asociación Camino, como apoyo psicológico, rehabilitación, logopedia y terapia ocupacional.

La marcha solidaria, de carácter familiar, se realizará por un recorrido de 5,4 kilómetros por las calles de Valladolid y será accesible para todos los públicos. Comenzará y finalizará en Vallsur y habrá un punto de avituallamiento en el Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León (PRAE).

La jornada estará amenizada por los grupos musicales 'Dulzaineros del Valle' y por 'Tocado y Hundido', formado por jóvenes colaboradores e hijos de personas afectadas. Al finalizar, se llevará a cabo un gran sorteo entre todos los participantes inscritos con una amplia variedad de productos.

Las inscripciones, con un precio simbólico de 5 euros, ya pueden realizarse en la recepción de Vallsur (de 11.30 a 20.30 horas) y en la sede de la Asociación Camino (calle Lucayas s/n).