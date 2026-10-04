El IX Encuentro de Alfareros de Portillo (Valladolid concluye este domingo tras registrar "gran participación"

Portillo (Valladolid) cierra el IX Encuentro de Alfareros tras registrar una "gran participación" - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Portillo (Valladolid) afronta este domingo, 4 de octubre, la última jornada del IX Encuentro de Alfareros, una edición que ha registrado "una gran participación" y concluirá con un encuentro con el investigador Primitivo González y el Taller 10 de Artis.

Desde el viernes, el público ha podido acercarse a la alfarería desde el propio oficio, conocer de primera mano el trabajo de los maestros alfareros, visitar talleres, descubrir diferentes técnicas y participar en propuestas que han combinado tradición, experimentación y creación contemporánea en el marco de esta propuesta organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), Néxodos y la Asociación de Alfareros de Portillo.

La programación comenzó el viernes con la visita guiada al proyecto re_hacer6 creación contemporánea y alfarería, que permitió conocer los trabajos desarrollados en Alfarería Velasco, Alfarería de la Calle y El Obrador del Alfarero.

El proyecto ha mantenido así una de las principales líneas del encuentro, generar espacios de colaboración entre artistas y artesanos y trasladar ese diálogo al propio lugar donde se trabaja el barro.

El sábado concentró buena parte de las actividades del Encuentro en Artis - Centro Provincial de la Artesanía, donde se desarrollaron demostraciones, talleres, visitas y encuentros a lo largo de toda la jornada.

El Encuentro de Maestros Alfareros de Arrabal de Portillo permitió al público conocer las técnicas y formas de trabajar de Javier Teresa, José Antonio de la Calle, Hermanos Velasco y Daniel Galindo, mientras que el maestro invitado de esta edición, Iñaki Goicoechea, acercó a los asistentes el trabajo que desarrolla en su taller de Ossès, en Francia, vinculado a una tradición familiar de más de tres generaciones.

La jornada permitió también visitar el Aula de la Alfarería, que recorre 6.000 años de historia de la alfarería en Valladolid, así como la exposición de alfarería tradicional instalada en el auditorio de Artis.

En el Taller 10 se pudo conocer además la colección 'TAF | Tierra, agua, fuego', fruto de la colaboración entre artistas y alfareros de Portillo, junto a la instalación del joven artista invitado Mario Valle.

La participación del público se extendió igualmente a los talleres y actividades prácticas. Los más pequeños pudieron experimentar con el barro, la lana y las marionetas a través de propuestas como 'Pequeños croqueteros', 'Aprende a hacer un ratón' y 'Jugando con estampados y texturas'.

También tuvo una buena acogida la visita guiada a una alfarería de Portillo, mientras pr la tarde, la cocción experimental de rakú dirigida por Cerámica Creativa Laura Castrillo permitió contemplar de cerca el proceso de esmaltado y cocción y el papel del fuego en la transformación de las piezas.

El programa del sábado se completó con el taller para adultos 'Secretos de una buena croqueta', a cargo de Croquet Ramos, según ha detallado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha destacado que el conjunto de actividades de esta cita ha registrado "una notable afluencia y participación", lo que consolida el Encuentro como "una cita abierta a todos los públicos y como un espacio para conocer la alfarería desde la experiencia directa".

La programación del IX Encuentro de Alfareros continúa hoy, domingo 4 de octubre, en Artis con una jornada centrada especialmente en la memoria, la investigación y la transmisión de la cultura alfarera.

A las 12.00 horas, tendrá lugar un encuentro con Primitivo González, autor de Cerámica preindustrial en la provincia de Valladolid, una obra de referencia para el conocimiento de la alfarería tradicional vallisoletana.

La cita adquiere además un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la concesión, en 1986, del Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya al trabajo que dio origen a esta publicación.

El Encuentro llegará a su cierre a las 13.30 horas, con una nueva apertura del Taller 10 de ARTIS, donde los visitantes podrán acercarse a la colección 'TAF | Tierra, agua, fuego' y a la instalación de Mario Valle.

esta novena edición, el Encuentro de Alfareros de Portillo vuelve a reivindicar el valor del taller y de quienes mantienen vivo el oficio. Organizado por Foacal, Néxodos y la Asociación de Alfareros de Portillo, el encuentro cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Portillo, Valladolid Avanza y ARTIS.