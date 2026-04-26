Javier Antón se convertirá este lunes en nuevo alcalde de Soria y seguirá como senador

Javier Antón, quien asumirá el bastón de mando del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Soria de este lunes, 27 de abril, que comenzará a las 11 horas, nombrará oficialmente al socialista Javier Antón como nuevo alcalde de la ciudad.

Javier Antón sustituirá como regidor a Carlos Martínez, que presentó su dimisión el pasado 13 de abril, tras 20 años como alcalde de la ciudad, para tomar el acta de procurador por las Cortes de Castilla y León.

Además de alcalde, Carlos Martínez, que ha pasado a la política regional tras 27 años en el Consistorio, 19 de ellos como alcalde, también era concejal de Festejos, un cargo que pasará a asumir la edil Ana Alegre.

PRIMERO, CONCEJAL.

Javier Antón no es en la actualidad concejal del Ayuntamiento de Soria por lo que previamente a tomar posesión como alcalde lo hará como concejal y pada poder entrar en listas ha sido necesario la renuncia de una concejal electa, la candidata número 14, María Antonia Dulce.

Tras su toma de posesión como concejal pasará a recoger el acta que le designe comoe nuevo alcalde de la ciudad de Soria.

Javier Antón se convertirá en el tercer alcalde del PSOE de la Democracia, tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez.

Javier Antón ha reconocido que asume el cargo con una "doble sensación", por un lado, la "ilusión" por la apuesta de sus compañeros "para asumir una responsabilidad tan grande" y por otra con "vértigo" tras 20 años de un alcalde "con un liderazgo fuerte", por lo que ha aseverado que es "una gran responsabilidad".

El futuro alcalde de Soria seguirá mantendrá su escaño como senador ya que lo considera como "una oportunidad para apoyar las políticas locales con otras instituciones" ya que su puesto le permitirá "tener relación directa con el Gobierno de España".