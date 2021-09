Javier Iglesias se muestra "satisfecho" de la reunión con Casado y destaca el compromiso por "blindar" la sanidad rural

SALAMANCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, se ha mostrado "satisfecho" de la reunión que ha mantenido, junto al resto de presidentes provinciales, con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, una cita en la que "lo relevante", según sus palabras, ha sido el "compromiso" de todos los participantes para "blindar la atención primaria del medio rural".

Tras esta reunión, en la que también ha estado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, y delegados territoriales y gerentes sanitarios, Iglesias ha atendido a los medios de comunicación en Salamanca para informarles de lo acordado.

En este encuentro, Iglesias ha evitado hablar sobre si ha habido cambio de opinión o no de la consejera sobre el modelo de la sanidad rural, pero sí que ha querido reflejar la "cercanía" de la consejera y la intención de "intensificar la colaboración" entre la Administración autonómica y las entidades locales para que haya "una relación fluida", en una interconexión para la que se ofrecido como interlocutor desde la Diputación.

Iglesias ha apuntado que el sistema sanitario de Castilla y León es "cinco estrellas", pues la sanidad española es "de las mejores del mundo" y, dentro de ella, ha destacado la de la Comunidad por encima de otras del territorio nacional.

No obstante, ha abogado por trabajar para "mejorarla" y "en ningún caso dar un paso atrás" y, a este respecto, ha valorado el encuentro celebrado este lunes, sobre el que, sí que ha reconocido que, a su parecer, "llegaba tarde" y "había que haberlo hecho antes".

"La reunión no se hizo cuando debería hacerse, nosotros creemos que esta reunión se tenía que haber realizado antes de haber lanzado cualquier otro tipo de mensaje, tenían que haber contado con el territorio de la mano de las diputaciones y quizá de otros profesionales, en lo que no me voy a meter, pero sí con nosotros se debería haber contado, y podríamos haber lanzado ese mensaje desde el principio, homogéneo, que nos interesa a todos", ha apuntado.

"Yo estoy satisfecho con la reunión, con lo que he oído, y con lo que me quedo, más allá de polémicas y cuestiones que en estos momentos podemos soslayar, lo relevante para los ciudadanos de Castilla y León, especialmente de la provincia de Salamanca, es que nos hemos comprometido todos a blindar esa atención primaria del medio rural", ha apostillado.

Asimismo, ha pedido también al Gobierno de España que "mueve ficha" y que trate de "arrimar el hombro" y no haga "oídos sordos" en cuestiones como la petición de más plazas MIR o la homologación de especialistas no comunitarios para que haya más profesionales a disposición de la sanidad rural.