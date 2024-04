Jesús Anta Roca relata en su último libro cien años de desarrollo de Valladolid a través de personajes poco conocidos

Portada de 'Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid' de Jesús Anta Roca, libro que centrará este jueves un encuentro en la capital vallisoletana

La Casa de Zamora acoge el jueves un encuentro en torno a esta obra, titulada 'Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid'

El activista vecinal y escritor vallisoletano Jesús Anta Roca relata los últimos cien años de desarrollo de Valladolid a través de una serie de 30 semblanzas o perfiles que entrelazan historias de personajes "atípicos y no tan conocidos" para el público general.

El que fuera trabajador de banca y concejal ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que este libro recoge algunas de las historias y personajes que a lo largo de 220 páginas y 150 ilustraciones se da a conocer la vida de estos personajes, que hasta hoy quizá no han tenido la divulgación merecida y que, sin embargo, han dejado huella en las entretelas de la historia del Valladolid del siglo XX.

Si bien la presentación oficial de 'Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid' tuvo lugar en diciembre, se ha organizado un encuentro este jueves, 11 de abril, a las 19.00 horas en la Casa de Zamora de la capital del Pisuerga, para realizar un acto "más multitudinario que se convierta en una fiesta del libro".

Será, pues, un encuentro que girará en torno a una obra que recoge las vivencias de profesionales artísticos, culturales, ideológicos o, sencillamente, populares que el escritor ha descubierto en los artículos publicados en la prensa local y en los archivos municipales y provinciales.

Todo ello en un proceso de investigación que se ha extendido durante un año, si bien Jesús Anta Roca contaba se había aproximado a estos relatos en otras ocasiones recogiendo información para otros proyectos periodísticos en perioódicos vallisoletanos, así como en la preparación de las conferencias que ha dado y de los libros que ha publicado o en los que ha colaborado.

En lo que respecta a la selección de los nombres, ha detallado que la ha decidido con diversos criterios, incluidos los afectivos, ya que no todos han vivido plenamente en el XX, pero todos han conocido el siglo.

Sobre el proceso de elaboración del libro Roca ha especificado que ha sido el resultado de "muchos años" de trabajo durante los cuales se dio cuenta de que era necesario dar a conocer historias o personas que hayan tenido un papel en Valladolid y que sin embargo no han tenido importancia en los libros y colecciones que se han editado.

"Cuando se habla de personajes ilustres de Valladolid siempre se hace referencia a los mismos", ha reflexionado el escritor, quien ha puesto de ejemplo a las figuras de Colón o Jorge Guillén, entre otros, si bien ha hecho énfasis en que hay que "indagar un poco más en la historia de esta ciudad y ver que hay muchas personas que han aportado mucho a su crecimiento".

ALGUNOS PERSONAJES

Al hilo de estas palabras, el autor de 'Historias y personajes no tan conocidos de Valladolid' ha asegurado que la obra recoge las vivencias de personas "más corrientes pero que han dejado su marca en el desarrollo de la ciudad y la provincia".

Así, durante las más de 200 páginas del libro se pueden encontrar las historias de personajes como Blas Ramos, amigo de Jorge Guillén, que nació en el municipio vallisoletano de Tiedra, que fue uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía española. Ramos decidió vivir en el anonimato hasta el punto de que indicó a un sobrino nieto de que no quería que se publicaran sus libros hasta después de diez años de fallecido.

El arquitecto Ramón Pérez Lozana es otro ejemplo de una persona que ha tenido "mucha e importante" obra en la capital vallisoletana que diseño, entre otros edificios, el cine de la Fuente, el Teatro Carrión o la Iglesia del Pilar de las Delicias y de un montón de edificios que están en la céntrica calle Santiago o en María de Molina.

Se trata de personas con las que el escritor se ha ido "tropezando" a lo largo de las sucesivas investigaciones que ha realizado en archivos municipales y artículos publicados para la elaboración de esta obra y que constituyen una parte "importantísima" de la historia de la ciudad al haber contribuido a su crecimiento y desarrollo.

Jesús Anta Roca también ha relatado, con ironía, que al final ha contado la historia del Valladolid de los últimos 100 años "sin quererlo", puesto que ha congregado el relato de varias historias entrelazadas con personajes que han realizado actos destacados en la ciudad y la provincia, si bien ha hecho hincapié en que este libro "no es la historia al uso que cuentan los historiadores".

"No me interesan tanto los nombres y apellidos como el papel que jugó esa persona, ese personaje, en qué época, en qué contexto, por qué hizo eso, ya que las cosas no las puedes hacer siempre en cualquier momento", ha reflexionado el escritor vallisoletano.