Jiménez (PP) critica que Herrero también se "moleste" cuando "pide" un Pleno y "se lo dan" con "máxima prioridad"

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha criticado este lunes que el socialista Pedro Herrero "se molesta también cuando pide y le dan", en referencia a la convocatoria de Pleno extraordinario para las 8.15 horas de este viernes.

Según ironiza la edil del PP en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, las críticas del portavoz 'socialista', que considera una "imposición" el horario de este Pleno extraordinario, es "una nueva entrega de 'Las cositas de Pedro'".

Se trata, a su juicio, de "un capítulo realmente surrealista" porque Herrero "se molesta cuando pide y no le dan, pero es que Pedro se molesta también cuando pide y le dan".

En este caso, recuerda que el Grupo Socialista ha pedido "un debate extraordinario porque ellos consideran muy importante hablar y debatir sobre la dedicación del alcalde al ayuntamiento", un asunto al que considera que "dedicaron gran parte de todas sus intervenciones en el debate de estado de la ciudad", que se celebró hace dos semanas.

"Ellos consideran que es muy importante para los ciudadanos hablar sobre este tema, por tanto, con la máxima celeridad, convocamos hoy una junta de portavoces y el alcalde, no solo sujeto al reglamento, sino también a una exquisita cortesía, les da la máxima prioridad y celeridad, y por tanto el debate se fija para este viernes a las 8 y cuarto de la mañana", ha añadido.

Pero, ha ironizado, "ésto no le parece bien" y se ha planteado si tenía algo mejor que hacer, por lo que ha mostrado sus dudas sobre si "no le parece bien porque es muy prontito y no le apetece madrugar o es que no le parece bien porque no le da tiempo a prepararse todas las lindezas" que augura que va a plantear en la sesión.

En cualquier caso, ha reprochado que el portavoz socialista "siempre dice lo mismo y siempre basa su posición en lo mismo", por lo que da por hecho que "seguramente ya tenga la ristra de insultos para el alcalde preparada desde el debate de estado de la ciudad".

Finalmente, ha pedido a Herrero y al Grupo Socialista que "por favor, dejen de tratar a ustedes a los ciudadanos como que fueran idiotas" y se dedique a "hacer una posición constructiva para una ciudad".