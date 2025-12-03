Joaquín Alcalde refleja en el libro 'Soria, ayer' el día a día de los sorianos de la capital en la posguerra

De izda a dcha, Alfonso Pérez, Joaquín Alcalde y Javier Muñoz presentan el libro 'Soria, ayer'. - EUROPA PRESS

El escritor y periodista Joaquín Alcalde ha recogido en el libro 'Soria, ayer', el día a día de la vida de los sorianos durante la posguerra.

El autor cuenta en tres partes, que pretendían ser tres libros independientes, el pasado de la ciudad en sus tradiciones y leyendas, los oficios y la vida de los cafés bares y tabernas, con el apoyo de 200 imágenes y una portada que refleja oficios, edificios y costumbres que ya no existen.

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, junto al autor del libro y el diseñador Alfonso Pérez han presentado este libro "ideal para regalar en Navidad" que se puede encontrar en las librerías sorianas.

El autor ha detallado que la publicación parte de la Guerra Civil y los años más difíciles en lo que es "una crónica social porque refleja la verdadera realidad de la vida de los sorianos de la capital en los años más difíciles de la posguerra, su intrahistoria" y finaliza en los años 60.

Alcalde ha recalcado que en realidad son tres libros escritos para haberlos publicado por separados pero por "unas circunstancias y otras" quedaron aparcados hasta que el Ayuntamiento tomó el proyecto y salió a la luz. El proyecto comenzó hace 20 años y que quedó interrumpido al comenzar con una sección fija en el Heraldo de Soria los domingos.

En aquella época el escritor soriano estaba inmerso en el primero de los capítulos, el libro de tradiciones y leyendas, donde muestra algunas costumbres ya desaparecidas y alguna novedosa como la leyenda de San Saturio y San Mateo y una pelea por la Virgen de la Esperanza en Piqueras.

Al final de ese capítulo aparece otra tradición muy pegada a la provincia como la Romería de la Virgen de la Luz nada más salir del túnel de Piqueras.

El segundo de los capítulos, 'Los oficios tradicionales', se basa en un libro de Isabel Goig en el que el propio autor colaboró. A raíz de la pandemia Joaquín Alcalde comenzó a recabar datos de su propio archivo para sacarlos a la luz. 'Café bares y tabernas', es el tercero y el más extenso, y al que ha dedicado su tiempo "hasta la víspera de llevarlo a la imprenta" y donde Alcalde advierte que se echarán en falta "algunos bares más modernos" pero en algún sitio "había que cortar".

ASPECTO CLÁSICO

El diseñador Alfonso Pérez ha recalcado que es uno de esos trabajos que se disfrutan "como diseñador y como soriano" en un formato de libro de ensayo y narrativa de casi 400 páginas.

Una edición impresa a una tinta ya que casi toda la documentación era en blanco y negro, con maquetación sencilla a una columna para darle ese aspecto clásico.

En cuanto a la portada, es un fotomontaje compuesto por distintos personajes y algún edificio, con el desaparecido cine Avenida, una silueta de Machado en el Mirón y una procesión que es el Lunes de Bailas.

También aparecen tres grupos de personajes que miran, con el castañero Ramón Fuentes, una tertulia taurina en el bar Imperial de la plaza Herradores y en primer plano una pareja de camareros que celebran en una carrera en la plaza Santa Marta en la Dehesa.

Javier Muñoz por su parte ha destacado este libro que plasma "muchos años de la vida diaria y costumbrista de la ciudad de Soria. "Necesitamos notarios como Joaquín Alcalde que ponga negro sobre blanco lo que ha pasado y la historia que la ciudad tiene que contarnos. No se entiende la historia de Soria sin contar lo que fue la historia de ayer de la ciudad", ha destacado el concejal.

TRAYECTORIA

Miembro fundador de la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva, Joaquín Alcalde lleva más de 25 años escribiendo sobre esta ciudad. Nacido en el Casco viejo de Soria, está vinculado al mundo del periodismo, la investigación y la literatura.

Joaquín Alcalde ha dedicado su vida a la antigua Radio-Soria, Soria-Hogar y Pueblo y Soria Semanal. Funcionario de carrera de la Administración General del Estado, trabajó durante casi dos décadas en el Gobierno Civil, en el que puso en funcionamiento el gabinete de prensa y del que fue su responsable durante diez años. Con Soria, ayer, da continuidad a dos ediciones que vieron la luz en 2004 y 2005 y que ya están agotadas.