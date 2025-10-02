Joaquín Díaz publica 'Paseando por la memoria', un recorrido literario y emocional por Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a Joaquín Díaz en la presentación del libro 'Paseando por la memoria. Valladolid anotado'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Revilla ha acogido en la tarde de este jueves, 2 de octubre, la presentación del nuevo libro de Joaquín Díaz, 'Paseando por la memoria. Valladolid anotado', un recorrido literario y emocional por la ciudad a través de recuerdos personales, crónicas históricas y reflexiones culturales.

Durante el acto, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha subrayado la relevancia de esta obra dentro de la extensa bibliografía de su autor. "Joaquín Díaz no solo nos ofrece un libro, nos entrega una mirada íntima que une pasado y presente. Nos recuerda que Valladolid es más que calles y monumentos: es la suma de todas las vidas, historias y voces que la han construido", ha indicado.

Asimismo, ha elogiado la capacidad del escritor para entrelazar lo personal con lo colectivo, poniendo en valor la memoria de la ciudad como herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

"Gracias a Joaquín, aprendemos que la memoria es el ancla que nos mantiene unidos a nuestras raíces. Valladolid tiene en él a un cronista sensible, un Hijo Predilecto que convierte los recuerdos en patrimonio cultural compartido", ha apostillado.

Durante la presentación, también han intervenido el historiador del arte Jesús Urrea, autor del prólogo de la obra, y el propio Joaquín Díaz, que ha compartido con el público pasajes y evocaciones que invitan a recorrer la ciudad con otra mirada.

El libro, estructurado en crónicas breves a modo de anotaciones, recupera anécdotas, lugares y personajes que marcaron la evolución de Valladolid, desde los teatros y cafés del primer cine hasta los puentes, comercios y fábricas que transformaron su fisonomía urbana.

"Hoy celebramos no solo un libro, sino una manera de entender nuestra ciudad: como un lugar lleno de vida e historia que merece ser contado y preservado. Gracias, Joaquín, por regalarnos este paseo literario que será huella y enseñanza para todos los vallisoletanos", ha concluido el alcalde.