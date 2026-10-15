Jorge Fernández Gonzalo, Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama por el poemario 'Criptofanía'

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro izquierda), con el resto de miembros del jurado del LII Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama otorgado a Jorge Fernández Gonzalo por el poemario 'Criptofanía'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Concedido por el Ayuntamiento de León, el galardón está dotado con 6.000 euros y diez ejemplares de cada una de las ediciones del poemario LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El LII Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama que concede el Ayuntamiento de León ha recaído en Jorge Fernández Gonzalo por su poemario 'Criptofanía', una obra caracterizada por "un sentir interior acompasado con el ritmo pausado y con el mundo poetizado".
Este premio literario, al que han concurrido en la presente edición 759 trabajos, se ha convertido en un referente de la creación poética en el ámbito nacional y su objetivo es fomentar la cultura y la creatividad poética. Está dotado con un premio único de 6.000 euros, así como diez ejemplares de cada una de las ediciones del poemario galardonado.
El jurado, presidido por la concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, ha estado integrado por Natalia Álvarez Méndez, Julia Conejo Alonso, José Luis Puerto Hernández y José Enrique Martínez Fernández, además de Soledad Durán Castellanos como secretaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.
El jurado ha destacado de 'Criptofanía' que es una obra que "se caracteriza por un sentir interior acompasado con el ritmo pausado y con el mundo poetizado, un mundo celebrado en sus diversos elementos de la tierra y la naturaleza, ascendiendo después hacia más altas consideraciones. La poesía es, de este modo, indagación y revelación, celebración, gratitud, plenitud y canto".
EL AUTOR
Jorge Fernández Gonzalo es natural de Madrid (1982) y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de 20 poemarios por los que ha obtenido premios como el Joaquín Benito de Lucas ('Mudo asombro', 2004) o el Hiperión de poesía joven ('Una hoja de almendro', 2004).
En los últimos años ha recibido varios galardones de poesía, como el Vicente Núñez con 'Modelaje de un cuerpo', el premio Amantes de Teruel con' Raíz de la palabra', el premio Santa Cruz de la Palma con 'Un gorrión hecho de sombra', el César Simón con 'Como un buzo en medio del desierto', el premio de poesía mística Albacara con Epojé, el premio Juan Gil-Albert Ciutat de València con su libro 'Insectario' o el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado por su poemario 'Topografía marina'.
Como ensayista ha publicado más de una docena de libros de filosofía, sociología y teoría literaria. De entre ellos destacan títulos como 'Filosofía zombi' (Finalista premio Anagrama 2011), 'Homo public' (Premio Fray Luis de León, 2014) o 'La resta risible' (Premio Alfons el Magnànim). Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
El Premio Nacional de Poesía Antonio Gonález de Lama es un certamen ya consolidado que cada edición registra un importante número de participantes. En 2025 se presentaron 773 poemarios de entre los que el ganador fue 'Reino (éramos)'; del escritor y poeta Santiago López Navia. En 2024 fueron 623 las obras presentadas.