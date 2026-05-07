La jornada de exhibición en el pump track de Puente Castro (León) se traslada al próximo 16 de mayo

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La jornada de exhibiciones y talleres en el pump track de Puente Castro prevista para este sábado, 9 de mayo, se traslada al 16 de mayo ante la previsión de inclemencias meteorológicas, aunque mantendrá el mismo programa de actividades.

Así, la cita tendrá lugar el día 16 a las 12.00 horas y los asistentes podrán disfrutar de una exhibición a cargo pilotos profesionales, que mostrarán las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado.

Tras la exhibición, los deportistas ofrecerán un taller de aprendizaje dirigido a los niños y niñas asistentes para fomentar el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludables, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los pilotos participantes serán Gonzalo San Martín Fuentes, Paola Rey, Diego Vázquez, Sergio Veiga y las hermanas Natalia y Cristina Menéndez.

Esta instalación deportiva, ya en uso, forma parte del compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León con la promoción del deporte al aire libre, la movilidad sostenible y la mejora de los espacios públicos, según ha destacado el Consistorio.

La pista tiene 505 metros lineales y se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma. Figura, además, entre las cinco mejores en el contexto nacional y ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas.