La jornada 'Factoría Ávila Circular' reunirá el martes a 37 estudiantes de formación agraria para diseñar soluciones

ÁVILA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila celebrará este martes, 20 de octubre, la jornada 'Factoría Ávila Circular. Ideas que regeneran el territorio', una iniciativa que reunirá a 37 estudiantes de formación agraria para diseñar soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales y el futuro del sector agroganadero abulense.

La actividad, que tendrá lugar entre las 10.00 y las 14.00 horas en el Centro de Formación Agraria de La Colilla, se enmarca en el proyecto de cooperación europea Circular Ecosystems, que a su vez forma parte del Programa Interreg España-Portugal.

'Factoría Ávila Circular' pretende acercar los principios de la economía circular y la agricultura regenerativa a quienes están llamados a protagonizar el futuro del campo, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, ha destacado que esta iniciativa representa "perfectamente la apuesta de la Diputación por un medio rural con futuro, en el que la innovación, la sostenibilidad y el talento de los jóvenes sean protagonistas".

El diputado ha señalado la intención de que las nuevas generaciones "descubran" que los municipios pequeños "ofrecen oportunidades para emprender, desarrollar proyectos y construir su futuro".

En este sentido, García Cuenca ha subrayado que "el campo abulense tiene un enorme potencial" y, por ello, considera que deben de ser "capaces de combinar la experiencia y el conocimiento de los agricultores y ganaderos con las nuevas ideas, tecnologías y modelos de producción que permitan afrontar con garantías los desafíos del futuro".

El diputado también ha puesto en valor la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrecen los proyectos de cooperación europea para impulsar iniciativas que tengan una repercusión positiva en el territorio.

"La participación de la Diputación en proyectos europeos como Circular Ecosystems nos permite incorporar conocimiento, compartir experiencias y trasladar a nuestra provincia nuevas herramientas para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y competitivo", ha afirmado.

De este modo, ha incidido en que Europa debe traducirse en "oportunidades" y que esta jornada es "un buen ejemplo de cómo la cooperación europea puede llegar directamente a los jóvenes, a los centros de formación, y a los sectores tan importantes para Ávila como la agricultura y la ganadería".

ALUMNADO DE FORMACIONES AGRARIAS

La jornada contará con la participación de 37 alumnos de segundo curso de los ciclos formativos de Producción Agropecuaria y de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, quienes serán los protagonistas de un laboratorio de ideas orientado a dar respuesta a necesidades concretas del medio rural.

Para ello, los participantes trabajarán sobre un territorio ficticio inspirado en las características de la provincia de Ávila, con explotaciones agrícolas y ganaderas, cultivos, pastos y superficies de monte.

A partir de este escenario, deberán identificar problemas y proponer soluciones relacionadas con la conservación del suelo, la gestión eficiente del agua, el aprovechamiento de los recursos agroganaderos, la biodiversidad y el mantenimiento de paisajes productivos.

El trabajo se desarrollará mediante cinco mesas temáticas dedicadas al suelo y los nutrientes; el agua y la adaptación; la ganadería regenerativa y la biodiversidad; la innovación y el emprendimiento rural, y el aprovechamiento de subproductos y recursos agroganaderos.

Los estudiantes, distribuidos en estos cinco grupos y acompañados por profesionales especializados, podrán generar hasta 25 propuestas, de las que se seleccionarán cinco para profundizar en su desarrollo, estudiar su viabilidad y valorar posibles pasos para su puesta en práctica.

Las mesas de trabajo estarán acompañadas por los especialistas Lidia San Segundo, María del Monte, Felipe Nebreda, Lorena Martín y Francisco J. San José Barrero, quienes orientarán a los participantes en la elaboración y evaluación de sus propuestas.

Además, la actividad contará con la coordinación de Beatriz de la Parra Peral, miebro de ECM Ingeniería Ambiental y entidad responsable de la organización técnica, así como de la dinamización de Sonia Andrino.