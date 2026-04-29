Jornada este jueves de donación de sangre en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. - JUNTA DE CYL

SORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Bárbara acoge este jueves, 30 de abril, una nueva jornada de donación de sangre, organizada por la Junta, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto es la destinada a Formación, en la planta 0. El acceso se realizará desde el vestíbulo principal del centro hospitalario (Paseo de Santa Bárbara). El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.15 horas. El objetivo es alcanzar, al menos, 100 donaciones de sangre. Se trata de una campaña especialmente diseñada para usuarios, pacientes y familiares del centro hospitalario, así como profesionales de la salud de la sanidad de Soria.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha alertado esta semana de la insuficiencia de sangre en las reservas de todos los grupos sanguíneos en la Comunidad Autónoma. Los más preocupantes, a día de hoy, son los grupos A+, A- y 0-, que se encuentran en aviso rojo, por lo que se piden donaciones lo antes posible. Los grupos B+, B-, 0+, 0-, AB+ y AB- se hallan en alerta amarilla, para los que se solicitan donantes en los próximos días.

REQUISITOS

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son: tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; gozar de buena salud y desayunar bien, puesto que se va a donar en horario de mañana.

Recientemente, la donación de sangre en Castilla y León se ha adaptado al nuevo marco europeo sobre sustancias de origen (SoHO) y la Guía EDQM 2025, que refuerzan la seguridad del donante y la calidad de las transfusiones. Así las cosas, el número máximo de donaciones de sangre total en el caso de los hombres es de seis al año, mientras que para las mujeres está establecido en cuatro anualmente.

De forma general, se puede donar sangre cada dos meses, si bien el personal sanitario confirma en cada donación cuándo se puede repetir. Hay que insistir en la importancia de la donación para poder disponer de los productos sanguíneos necesarios en la práctica diaria y procedimientos hospitalarios, soporte que es tratamiento en muchas ocasiones para mejorar la atención y la vida de los pacientes.

Cabe destacar varias razones adicionales, como crear conciencia entre los familiares, pacientes y amigos en la transmisión de la importancia de la donación, generar un espíritu de responsabilidad y solidaridad en ayudar al enfermo que lo necesita y contribuir al suministro de sangre para mantener unas reservas regionales de sangre que en cualquier momento y lugar se puedan necesitar.

PUNTOS DE DONACIÓN

Además de la campaña de donación programada para este jueves en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, conviene recordar que el punto fijo de donación de sangre y plasma en Soria se sitúa en la sede del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, ICSCyL, (Parque de Santa Clara s/n), los lunes de 15.00 a 21.00 horas, y martes y miércoles de 9.00 a 15.00 horas.

Asimismo, la próxima semana está prevista una jornada de donación en el consultorio médico de Navaleno, el jueves 7 de mayo (de 16.00 a 20.45 horas), y en el centro de salud de El Burgo de Osma, el viernes 8 de mayo (de 16.30 a 20.30 horas).

Posteriormente, el jueves 14 de mayo el punto móvil de colecta estará en el centro de salud de San Leonardo de Yagüe (de 16.15 a 20.45 horas) y en el de Ágreda al día siguiente, viernes 15 de mayo (de 16.15 a 20.45 horas).