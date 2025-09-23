Una jornada de la Junta en Segovia informará sobre nutrición y actividad física para mejorar la calidad de vida

El concejal de Deportes de Segovia, Jesús Garrido; la delegada territorial, Raquel Alonso, y la técnica deportiva del evento Cristina Ruano. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Deporte y familia' ofrecerá en Segovia, entre otras actividades, un área de información sobre nutrición y actividad física, para orientar a las familias sobre hábitos saludables que mejoren la calidad de vida de los mayores y guíen a los pequeños en acciones beneficiosas para su salud presente y futura.

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, acompañada por el concejal de Deportes de Segovia, Jesús Garrido, ha presentado la III Jornada 'Deporte y Familia', que organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y que tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre, en la plaza Día Sanz, al pie del Acueducto.

Como ha subrayado la delegada, esta tercera edición de 'Deporte y Familia', como las anteriores, sirve para "promocionar los hábitos saludables, la actividad física, la nutrición y la práctica deportiva entre niños, jóvenes y familias, y fomentar el encuentro entre distintas generaciones para compartir una jornada lúdica y de convivencia".

La convocatoria en la plaza de Día Sanz tendrá dos tramos horarios: de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas. Todas las familias interesadas pueden participar de forma gratuita, con entrada libre. El evento se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, y la fecha elegida responde a que en esa jornada se celebran actividades municipales con motivo de la declaración de Segovia como Ciudad Europea del Deporte 2025.

El programa de actividades contempla varios espacios, con tres áreas de juego para juegos en familia, juegos inclusivos y e-sports. También, zonas de baile para danzas urbanas, zumba, botas de rebote, y zona de hinchables para niños y adultos.

Otro espacio será una ludoteca relax, con juegos para menores de hasta 12 años, y una zona de guardería para los más pequeños, con juegos multideportivos, 'pintacaras' y cuentacuentos.

Por último, se incluye la citada zona de información sobre nutrición y actividad física, con información sobre hábitos saludables para todos los miembros de la familia.