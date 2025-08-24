Jornada "positiva" en León pese a los "sustos" de Molinaseca y Garaño, que obligan a evacuar casi 400 vecinos

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

Desde la Junta han asegurado "casi con total seguridad" que estos incendios son provocados "por la mano del hombre"

LEÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha vivido este domingo una jornada que la Junta ha calificado de "positiva" en la evolución de los incendios forestales, pese a la declaración de dos "sustos" ante los nuevos fuegos de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Molinaseca y Garaño, que obligaron a evacuar seis localidades con 381 vecinos desalojados.

En concreto, el incendio declarado en Garaño a las 14.04 horas ha forzado la evacuación de Viñayo (80 vecinos), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (10), mientras que el de Molinaseca, iniciado a las 16.00 horas, ha desencadenado el desalojo de esta localidad y de Lombillo de los Barrios, pedanía de Ponferrada, con 15 personas afectadas.

A estos desalojos se suman los derivados del incendio de Fasgar, que ha obligado a sacar de sus casas a los habitantes de Fasgar (70), Vegapujín (15), Posada de Omaña (25), Torrecillo (16) y Barrio del Puente (24). En total, son 716 personas las que permanecen fuera de sus domicilios en doce localidades de la provincia.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que estos dos "sustos" han obligado a redistribuir efectivos para proteger a la población y afrontar con intensidad las labores de extinción, aunque ha subrayado que "en estos momentos no hay peligro para los vecinos".

Asimismo, Diego ha añadido que, "casi con total seguridad", los fuegos no tienen un origen natural, sino que detrás de ellos "está la mano del hombre", lo que complica las labores de extinción y obliga a mantener la vigilancia.

Pese a las complicaciones de la tarde, la Junta ha destacado como dato "positivo" que varios fuegos han bajado de nivel: el de Llamas de la Cabrera, Anllares, Valdeprado y Gestoso, así como el de Barniedo de la Reina, que han pasado a IGR 1, mientras que el incendio de Canalejas ha descendido a IGR 0.

De esta forma, frente a los siete incendios de nivel 2 activos por la mañana, la provincia registra en la actualidad cuatro.

REALOJOS

En cuanto a los realojos, la Junta ha decretado vuelta de los vecinos a sus domicilios en las localidades de Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, producidos por el incendio forestal de Anllares, aunque bajo la medida de confinamiento urbano

"Podemos calificar la situación de positiva gracias al esfuerzo del operativo contra incendios y al trabajo desarrollado en todos los frentes", ha concluido el delegado.