Las Jornadas Abulenses de Energía arrancan con el objetivo de situar a Ávila como ejemplo de sostenibilidad

Las Jornadas Abulenses de Energía arrancan con la vista puesta en los ámbitos autonómico y nacional para situar a Ávila como ejemplo de sostenibilidad. - DIPUTACIÓN ÁVILA

ÁVILA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XIII Jornadas Abulenses de Energía han arrancado este lunes con la vista puesta en los ámbitos autonómico y nacional, con el objetivo de situar a Ávila como ejemplo de cooperación entre instituciones, centros de investigación y empresas comprometidas con el desarrollo energético responsable.

Así lo ha explicado el diputado provincial de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la directora de la Agencia Provincial de la Energía, Luisa Martín.

El diputado ha recordado que lo que se pretende "con las jornadas es que sigan siendo un foro de encuentro, análisis y divulgación consolidado como una de las citas más relevantes de Castilla y León en materia de sostenibilidad, innovación tecnológica y transición energética". En esta edición, ha dicho, el foco estará en "las buenas prácticas, la innovación y la sostenibilidad".

El programa se abrirá el miércoles 23 en el Auditorio de San Francisco, con la conferencia inaugural Geopolítica de la Energía, un mundo en transformación, a cargo de Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Centro Asociado de la UNED en Ávila. A lo largo de la primera jornada se presentarán experiencias energéticas innovadoras desarrolladas en la provincia, entre ellas la integración de vidrios solares Onix en el nuevo vestíbulo de la Universidad Católica, la segunda vida de las baterías de vehículos eléctricos analizada por CESBIMAP, el proyecto social Mi Casa, Vida en Comunidad de Pronisa y la red de calor de Ávila promovida por DH Ecoenergías.

Otro bloque estará dedicado a los certificados de ahorro energético, con la participación de expertos del EREN, Veolia, FENIE Energía y otros profesionales del sector, que analizarán "el potencial de este nuevo instrumento de eficiencia y financiación energética tanto para empresas como para administraciones públicas".

La sesión de la tarde se centrará en las comunidades energéticas locales, una de las grandes apuestas de la Diputación de Ávila "para avanzar en la autonomía energética de los municipios abulenses". Se presentarán ejemplos como la Comunidad Energética de San Esteban del Valle, el proyecto Morania y las experiencias piloto de integración del hidrógeno renovable impulsadas por la Escuela Politécnica Superior de Ávila de la Universidad de Salamanca.

La jornada concluirá con la conferencia 'Ávila en el escenario energético 2030: buenas prácticas y casos de éxito', impartida por Rosario Eras Celestín, investigadora emérita del CESID y una de las figuras científicas más reconocidas en el ámbito de la eficiencia energética.

Durante el encuentro se entregará también el Premio Renovable del Año 2025, que recaerá en la propia Charo Eras "por su aportación a la sostenibilidad y su trayectoria reconocida a nivel nacional y europeo".

El viernes 24, los asistentes podrán visitar la nueva instalación solar fotovoltaica de la Universidad Católica de Ávila, un proyecto desarrollado en colaboración con la empresa tecnológica Onix y los especialistas Luis Carlos García Palomo y Ángel Gallego Martín. "Con este cierre práctico subrayaremos la vocación de las jornadas, vincular la investigación, la tecnología y la empresa con el territorio, generando un conocimiento útil que impulse la transición energética desde el ámbito local", ha indicado el diputado.

La Diputación ha subrayado que las jornadas representan el compromiso de la institución con un modelo de desarrollo "sostenible que combine innovación, respeto ambiental y oportunidades de futuro para los pueblos". "Queremos que Ávila sea territorio de referencia en energías limpias, gestión del agua y eficiencia energética, poniendo en valor las sinergias entre administraciones públicas, el tejido empresarial y el conocimiento académico", ha añadido.

Por su parte, la directora de la Agencia Provincial de la Energía, Luisa Martín, ha agradecido "la labor que se lleva a cabo en el marco del Comité Organizador" y ha destacado la colaboración de los representantes de los colegios profesionales, los ayuntamientos de Ávila, Gotarrendura y San Juan del Olmo, y de entidades como ADEPA, COACIL Ávila, CESID, CIEMAT, USAL, UNED, UCAV y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

"Sin esta colaboración no sería posible llevar a cabo estas jornadas", ha afirmado. Martín ha subrayado que en esta edición "de lo que se trata es de poner en el escenario buenas prácticas", cosas que ya se vienen haciendo en Ávila y que a veces el día a día "deja en cartera, pero que ahora se quieren poner en valor y presentar a la sociedad abulense".