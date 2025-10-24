Las Jornadas Abulenses de Energía se cierran en la UCAV con una actividad de buenas prácticas en empresas locales

ÁVILA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido este viernes el cierre de las XIII Jornadas Abulenses de Energía, organizadas por la Diputación de Ávila, con una actividad centrada en mostrar ejemplos de innovación y sostenibilidad desarrollados por empresas de la provincia.

La jornada ha incluido una visita a la instalación solar fotovoltaica del Centro Tecnológico P. Morales, ejecutada por la firma abulense Onyx Solar. Esta instalación integra la generación de energía limpia a través de la fachada del propio edificio y constituye "una muestra más del compromiso de la UCAV con la innovación y el desarrollo sostenible, alineado con la apuesta de las instituciones abulenses por impulsar un modelo energético más eficiente y respetuoso con el entorno", señalan desde la Universidad Católica de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

El arquitecto de Onyx Solar, Ángel Gallego, ha explicado el proyecto, consistente en "un muro cortina" que lleva tecnología con 365 unidades de vidrio fotovoltaico "en dos tecnologías diferentes, silicio cristalino y amorfo, y la particularidad de que deja pasar la luz".

Gallego ha detallado que con esta instalación "se consigue una potencia de 66 kWp en los 853 metros cuadrados de los que consta el muro cortina fotovoltaico", y ha destacado su valor estético, al combinar "varias transparencias y colores hasta conseguir la idea del arquitecto Luis Carlos García Palomo".

La directora de la Agencia Provincial de la Energía, Luisa Martín, por su parte, ha explicado que esta edición de las Jornadas Abulenses de la Energía "se ha centrado en presentar buenas prácticas llevadas a cabo en materia de eficiencia energética y uso de energías renovables".

Martín ha calificado la instalación localizada en la sede de la UCAV como "impresionante" y ha destacado que con esta visita se quiere mostrar al público qué tipo de "instalaciones tan innovadoras y pioneras" hay en la provincia.

El decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la UCAV, Diego Vergara, ha mostrado su satisfacción por recibir esta visita, que ya desde la instalación de esta pared de vidrio fotovoltaico ha recibido a varios colegios de arquitectos y diferentes técnicos especializados en temas energéticos, ha apuntado.