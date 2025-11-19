Las jornadas 'Ávila Ciudad Medieval' buscan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, e Ignacio Fernández Arias, subdirector académico de la Fundación General de la UCM. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha presentado la II Jornada 'Ávila Ciudad Medieval' con la mirada fijada en un objetivo "clave", avanzar hacia la declaración del Mercado Medieval, que se celebra en el mes de septiembre, como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto, acompañada del subdirector académico de la Fundación General de la UCM, Ignacio Fernández Arias, ha explicado que el Ayuntamiento "se encuentra trabajando" en esta declaración para las jornadas medievales, "un proceso que exige cinco años desde la concesión del reconocimiento nacional", con el que cuenta.

"Para reforzar esa candidatura, cada edición también tenemos que recordar que cuenta con más novedades y con un carácter y una proyección más exterior, más internacional", ha señalado, una función precisamente de esta jornada, que se presenta "para seguir alimentando ese impulso".

La programación, que se celebrará el 11 de diciembre en el Auditorio Municipal de San Francisco, se ha diseñado como una "jornada intensa", repartida en horario de mañana y tarde, en la que el patrimonio, la historia y la vida medieval de Ávila serán "protagonistas como valor turístico diferencial".

Prieto ha recordado que el Mercado Medieval es "el más importante del calendario turístico de la ciudad, tanto por el número de personas que congrega como por el revulsivo económico que supone", motivo por el que el Ayuntamiento ha realizado "este esfuerzo especial".

La cita ofrecerá una conferencia inaugural a cargo del catedrático de Historia Medieval José Manuel Nieto, quien abordará el papel de Ávila como sede de las Cortes de Castilla y León en 1420.

A lo largo de la mañana se desarrollarán tres mesas redondas centradas en el turismo sostenible y el legado medieval, la estructura del poder en Ávila y su tierra durante la Edad Media, y el análisis del Mercado Medieval como oportunidad económica y cultural.

En esta última intervendrán el divulgador Jorge Díaz de la Torre y la empresaria Carmen Andueza, que expondrán ejemplos de emprendimiento vinculado al patrimonio y a las jornadas medievales.

Por la tarde, la programación incluirá actividades in situ en distintos enclaves del patrimonio abulense y concluirá con una conferencia del profesor Nuño Miguel, de la Universidad Politécnica de Leira (Portugal), dedicada al "Patrimonio Cultural Inmaterial de Ávila como motor de experiencias turísticas creativas y sostenibles".

SATISFACTORIA

El subdirector académico de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Fernández, por su parte ha detallado el papel de la institución en la organización de la jornada, y ha recordado que la experiencia del pasado año fue "enormemente satisfactoria" y que Ávila es "un escenario perfecto" para hablar de turismo y Edad Media porque "cuenta con todo".

Igualmente ha subrayado la colaboración con el Ayuntamiento, que ha permitido presentar "un programa ya cerrado que recoge la experiencia positiva del año pasado y avanza un paso más".

Fernández ha destacado además que la edición de este año ha incorporado también el enfoque del patrimonio historiográfico y antropológico, al incluir "una mesa redonda por la tarde donde estarán abulenses hablando de Ávila, pero desde el punto de vista de la vida de Ávila en la Edad Media".

En este sentido, ha recordado que las jornadas cuentan con el respaldo académico de la Universidad Complutense, con la participación de la decana Francis Blanco, el decano Miguel Luque y otros investigadores especializados en la ciudad.

El representante universitario ha concluido mostrando su confianza en que la jornada del día 11 será "enormemente interesante y desde luego un paso decisivo" para que Ávila avance hacia los objetivos turísticos que se ha marcado.